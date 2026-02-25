Asaltaron a Jesús Gama, líder del Miariachi Gama 1000. El músico narra los detalles del terrible suceso ocurrido en Tlalnepantla.

El lunes 23 de febrero, Jesús Gama Jr. denunció en un video en redes sociales que habían asaltado a su padre, despojándolo de 150 mil pesos tras salir de un banco en Multiplaza Valle Dorado.

Jesús Gama narra cómo fue el asalto donde lo despojaron de 150 mil pesos

El líder del Mariachi Gama 1000, Jesús Gama, dio su testimonio de asalto en el programa De Primera Mano. Tras salir del banco lo encañonaron y le quitaron su dinero dentro de un restaurante.

Jesús Gama sospecha que alguien avisó al delincuente que había retirado dinero, pues este sabía dónde guardaba el dinero.

Según narra Jesús Gama, él se encontraba comiendo dentro de un restaurante cercano al banco, cuando un hombre entró al lugar y se hizo pasar por un repartidor.

“Se dirigió conmigo, lo encañonó, directamente conmigo”, contó Jesús Gama, quien estaba en compañía de su esposa e hijo.

¡AS4LTAN a líder del Mariachi Gama Mil! Jesús Gama Jr. narra lo qué sucedió

Jesús Gama ya denunció los hechos y su hijo compartió la situación en redes sociales, lo cual ayudó a que las autoridades de Tlalnepantla le brindaran apoyo.

“En el restaurante llegaron los policías, la gente que mandaron a auxiliarnos y ahí hicimos la denuncia. Tuvimos buena respuesta de ellos” Jesús Gama

Jesús Gama y Mariachi Gama 1000 se presentará con Shakira

Tras el asalto, Jesús Gama denunció los hechos y las autoridades se encuentran trabajando en el caso.

En medio de la situación, Jesús Gama expresó que se encuentra feliz porque siguen trabajando con Shakira.

La cantante colombiana se presenta en Mérida el 24 de febrero y contará con la presencia de Mariachi Gama 1000.

Jesús Gama reveló que ha logrado convivir con Shakira y se ha mostrado amable, incluso identifica a sus hijos por hacer un trend que hicieron de una de sus canciones.