Conoce a Jesús Gama, líder de Mariachi Gama 1000 que fue víctima de violento asalto luego de que retiró 150 mil pesos.

Fue su hijo Jesús Gama Jr. quien relató lo ocurrido en su cuenta de Instagram y lamentó la situación en la que se encuentra el país.

¿Quién es Jesús Gama, líder de Mariachi Gama 1000?

Jesús “Chucho” Gama es reconocido principalmente por ser fundador y líder del Mariachi Gama 1000.

Jesús Gama, líder de Mariachi Gama 1000 (@chuchogama / Instagram )

Se trata de una agrupación de la música regional mexicana que ha destacado en la industria con una proyección en televisión y plataformas digitales.

¿Cuántos años tiene Jesús Gama, líder de Mariachi Gama 1000?

No hay información pública sobre la edad de Jesús Gama, líder de Mariachi Gama 1000.

¿Quién es la esposa de Jesús Gama, líder de Mariachi Gama 1000?

Jesús Gama se encuentra casado desde hace más de 40 años con Rosa María Zamora.

¿Qué signo zodiacal es Jesús Gama, líder de Mariachi Gama 1000?

A través de sus redes sociales, Jesús Gama compartió un 26 de diciembre que estaba festejando su cumpleaños por lo que sería del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Jesús Gama, líder de Mariachi Gama 1000?

Jesús Gama ha logrado sobresalir en la industria con sus hijos:

Jesús Gama Jr.

Carlos (Chadbi) Gama

¿Qué estudió Jesús Gama, líder de Mariachi Gama 1000?

No hay información pública sobre los estudios de Jesús Gama.

¿En qué ha trabajado Jesús Gama, líder de Mariachi Gama 1000?

Jesús Gama se ha dado a conocer por ser el líder de Mariachi Gama 1000, agrupación originaria de la Ciudad de México.

Ha acompañado a diversas figuras del espectáculo y se ha posicionado como uno de los mariachis más destacados del país.

Jesús Gama ha logrado que la música de mariachi trascienda, innovando en sus trajes y manera de difundir el arte.

Entre las celebridades con las que han colaborado se encuentran:

Jesús Gama, líder de Mariachi Gama 1000, fue víctima de un violento asalto

A través de sus redes sociales, Jesús Gama Jr. relató el violento asalto que sufrió su papá Jesús Gama, líder de Mariachi Gama 1000, tras retirar 150 mil pesos.

De acuerdo con lo relatado, el 23 de febrero acudieron a una plaza comercial situada en la zona de Valle Dorado, perteneciente a Tlalnepantla, Estado de México.

Su papá acudió al banco para retirar 150 mil pesos, después se dirigió a un restaurante en el mismo centro comercial.

Mientras se encontraban en el restaurante llegó una persona armada y se dirigió directamente a donde se encontraba sentado Jesús “Chucho” Gama junto a su familia.

El hombre lo encañonó y lo despojó de los 150 mil pesos que había sacado previamente.

“Amigos, acaban de asaltar a mi papá, con pistola y todo. Estamos aquí en Multiplaza Valle Dorado. Salió del BBVA, se dirigió al Toks. En un momento, llegó una persona armada, nosotros sentados, lo encañonó y lo despojó de una cangurera donde traía identificaciones, celular y desgraciadamente un retiro de 150 mil pesos en efectivo” Jesús Gama Jr.

Jesús Gama Jr. compartió que creen que algún empleado del banco dio aviso para que su padre fuera despojado de su bolso y dinero.

“Evidentemente, queremos creer que alguien de acá seguramente puso el dedo o avisó. Qué coincidencia que después de hacer el retiro y dirigirse al Toks, esta persona ingresa al Toks, él sentado, lo encañona y le quita la cangurera” Jesús Gama Jr.

Tras quitarle las pertenencias a su padre, el hombre salió del lugar y afuera ya lo esperaba su cómplice en una motocicleta.

“Saliendo había una moto esperándolo y se dan a la fuga, afortunadamente estamos recibiendo apoyo de parte del banco, del centro comercial, y de parte del Toks con las cámaras” Jesús Gama Jr.

Jesús Gama Jr. agradeció que afortunadamente su papá no sufrió lesiones físicas, pero expresó su preocupación por la inseguridad que actualmente se vive en el país.