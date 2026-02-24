A través de redes sociales, Jesús Gama Jr. denunció que fue víctima de un asalto junto a su padre, Chucho Gama líder de “Mariachi Gama 1000″, en un restaurante de Tlalnepantla en el Estado de México.

De acuerdo con Jesús Gama Jr., se tiene la sospecha de que los asaltantes iban por el dinero y las pertenencias del líder de mariachi Gama 1000.

Asaltó a mariachi Gama 1000 sucedió después de retirar dinero en Tlalnepantla

De acuerdo con Jesús Gama Jr., el asaltó a su padre, líder de mariachi Gama 1000, sucedió en un restaurante de Tlalnepantla, minutos después de que este retirara una fuerte cantidad de dinero en el banco.

Señala que el delincuente se metió al restaurante, encañonó al líder de mariachi Gama 1000 y le quitó una cangurera donde traía identificaciones, su celular y 150 mil pesos en efectivo que acababan de retirar.

Posterior a esto el asaltante huyo en una motocicleta que lo esperaba afuera del restaurante, sin que nadie pudiera detenerlo o hacer algo para lograr su identificación.

Debido a esto solicitó apoyo de las autoridades, además de señalar que ya estaban recibiendo la ayuda del banco, el restaurante, así como la plaza comercia donde sucedió el delito.

Mariachi Gama 1000 (@chuchogama)

Creen que fue un asalto dirigido en contra del líder de mariachi Gama 1000

Algo que señala Jesús Gama Jr. es que todo indica que fue un asalto planeado en contra de mariachi Gama 1000, no por el reconocimiento de su padre; más bien que alguien dio aviso que él traía dinero.

Pues le parece muy extraño que exactamente después de que retiraron una fuerte suma de dinero, el líder de mariachi Gama 1000 sufriera un asalto “espontaneo”.

Considera que alguna persona puso sobre aviso a los asaltantes de que su padre traía dinero consigo, así como el lugar en donde este se encontraba todo el efectivo.

Aunque agradece que las cosas no pasaron a mayores, pues no lastimaron a su padre ni nada por el estilo, solo le quitaron bienes materiales; aunque sí está molesto, pues “dinero honesto que se gana uno trabajando”.