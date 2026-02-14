Javier Carranza, El Costeño, dio a conocer que sufrió de un asalto durante la tarde del 13 de febrero en la colonia Narvarte en la CDMX.

El Costeño señala que asaltaron a su equipo de trabajo en CDMX antes de partir a Iguala, Guerrero, además teme que haya sido un ataque directo.

El Costeño habla de su asalto en CDMX

A través de un video en Instagram, El Costeño señaló que asaltaron a su equipo de trabajo a una cuadra del lugar donde se iba a ver para partir de CDMX a Iguala, Guerrero.

De acuerdo con El Costeño, esto sucedió en la Colonia Narvarte de la CDMX. Según su declaración, fueron dos sujetos en motocicleta con cascos y chamarras negras.

Además mencionó que ya reportaron todo al 911 y que levantarán la denuncia en cuanto les sea posible, pues no pueden cancelar la presentación en Guerrero.

No dio detalles de lo que les quitaron, pero al parecer habría sido dinero y posesiones materiales personales.

Asimismo, no parece que le hayan hecho daño a él o a sus colaboradores. El comediante espera que las autoridades puedan dar con los delincuentes que los asaltaron.

El Costeño teme que el asalto en CDMX haya sido un ataque directo

Algo que menciona El Costeño en su video, es que teme que esto haya sido un ataque directo, no solo uno de los muchos asaltos que suceden en la CDMX.

El Costeño tiene la confianza de que esto fue algo fortuito, pues si traía consigna, las cosas se pondrán difíciles en todo sentido.

Si bien se desconoce que el comediante tenga enemigos directos, no podemos olvidar que en 2025 fue víctima de fraude por parte de la que era su prometida.

Quien canceló la boda sin avisarle al también actor, abandonándolo y robando una gran suma de dinero de la cuenta del mismo, lo cual lo dejó casi en la ruina.