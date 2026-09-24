Tini Stoessel se dejó llevar por la emoción durante su concierto en Bogotá, Colombia, donde además de presentar su gira FUTTTURA, hizo declaraciones con indirecta incluida.

La cantante, de 29 años, rompió en llanto al compartir con sus fans el difícil momento personal por el que atraviesa.

Tini Stoessel rompe en llanto al hablar del duelo familiar que atraviesa

Aunque no mencionó directamente a su padre, Alejandro Stoessel, las palabras de Tini Stoessel evidenciaron el duelo familiar que actualmente enfrenta.

La cantante comenzó agradeciendo el apoyo de sus seguidores, a quienes les confesó que se ha convertido en un pilar fundamental en su proceso, brindándole un respaldo invaluable.

“De alguna manera me están acompañando en un duelo. Seguramente muchas personas acá saben de lo que estoy hablando”. Tini Stoessel

Tini Stoessel junto a su padre Alejandro (Agencia México)

Reflexionando sobre los distintos procesos que cada persona enfrenta en su vida, destacó el fuerte lazo que hoy existe con sus fans a través de la música.

“Lo más lindo de todo esto es que, seguramente, muchos de ustedes están pasando por otros duelos y procesos en sus vidas y nos estamos acompañando a través del amor y de la música”. Tini Stoessel

Mientras se sinceraba, no pudo contener las lágrimas. En redes sociales ya circula el video del emotivo momento.

Rodrigo De Paul acompaña a Tini Stoessel a su concierto en Colombia

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul aprovechan el espacio libre de sus agendas para pasar tiempo juntos.

En su concierto en Colombia, la cantante de Argentina, se acompañó de su prometido y de sus futuras hijastras.

En una pausa del show, Tini Stoessel evidenció la presencia del futbolista, de 32 años, quien se encontraba de espectador junto a sus hijas, Francesca y Bautista.

Al ser alumbrado por las luces del espectáculo, Rodrigo se levantó de su asiento, saludó y el público gritó eufórico.

La relación de la pareja se encuentra en su mejor momento, será en el mes de diciembre cuando unan sus vidas en una ceremonia posiblemente simbólica.

Rodrigo De Paul es el principal apoyo de Tini, quien solicitó una auditoría para revisar sus finanzas tras descubrir que no tenía acceso directo a parte de su patrimonio, el cual administraba su padre desde su infancia.