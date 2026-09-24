Tenoch Huerta habla de las acusaciones de violencia sexual de María Elena Ríos en su contra así como de las consecuencias en su vida privada y carrera.

En una entrevista con Adela Micha para La Saga, el actor mexicano -de 45 años- negó la existencia de una denuncia formal y cuestionó los señalamientos en redes sociales.

“Twitter no es Ministerio Público”, afirmó. Tenoch Huerta. Actor

Insiste en que las redes sociales no deben sustituir los procesos formales para determinar responsabilidades.

Tenoch Huerta afirma que nunca fue denunciado penalmente por María Elena Ríos

Tenoch Huerta asegura que no hubo violencia sexual en la relación donde sí hubo un enamoramiento que no prosperó.

“No, no, no, no, no. No es un abuso sexual enamorarse y terminar una relación porque no se entendieron las dos partes” Tenoch Huerta. Actor

En ese contexto, el nacido en Ecatepec de Morelos, Estado de México, habló de amenazas que recibió luego de que la acusación se hiciera pública, incluyendo la que su denunciante hizo un ocho de marzo en el marco del 8M.

“Tiempo después, recibo amenazas que dicen: ‘Ya vi que volviste a trabajar con los gringos, bla bla bla. Si no juntas una lana y me la das, te hago un desmadre en el 8M’. Llega el 8M y ella publica en sus redes cosas contra mí otra vez” Tenoch Huerta. Actor

Ante estas palabras, la periodista -de 63 años- mencionó que la mujer involucrada se considera víctima, a lo que Huerta respondió: “pero no mía”.

En su defensa sustentó sus palabras afirmó que la versión de los hechos cambió en tres ocasiones.

Explicó no haber llevado a cabo stealthing, practica no consensuada de quitarse el preservativo en secreto e incluso dañarlo durante una relación sexual.

“Dice que me retiré el condón y digo: ‘Pues no me pude haber quitado algo que nunca usamos’” Tenoch Huerta. Actor

Los señalamientos afectaron su carrera, misma que despuntaba en Hollywood, tras su participación en Black Panther: Wakanda Forever, donde da vida a Namor.

El propio reconoce que se vio obligado a retirarse de algunos proyectos.