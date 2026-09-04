Los conflictos con su padre no empañan la felicidad que Tini Stoessel siente, muchos menos con la satisfacción de llenar recintos como Arena Guadalajara, donde la noche del jueves se presentó ante 20 mil personas.

Con sobrada energía y una sonrisa que le iluminaba el rostro, la cantante se abrió emocionalmente con sus fans mexicanos, a quienes, además de agradecerles su apoyo y cariño, les reveló su situación emocional.

“Estoy muy agradecida con todo mi equipo, con mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes”. Tini Stoessel

Y sin mencionar los problemas por temas financieros que tiene con Alejandro Stoessel, dejó claro que no piensa retirarse ni temporalmente de los escenarios ya que se encuentra firme y más feliz que nunca.

“Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, que estoy más feliz que nunca”. Tini Stoessel

Tini Stoessel (Tini Stoessel)

Tini Stoessel evidencia problemas con su padre durante concierto en Guadalajara

Durante su paso por Arena Guadalajara, Tini Stoessel evidenció tener problemas con su padre al no incluir en su repertorio musical “Pa” y “Ángel”, dos temas relacionados con su también exmanager.

En 2024, la cantante dedicó “Pa” a Alejandro Stoessel debido a que la letra refleja la angustia y miedo que sintió cuando su padre ingresó al hospital por un problema de salud.

Ese mismo año también presentó “Ángel”, tema en el que aborda la historia de su familia y el conflicto que el productor mantuvo durante años con Marcelo Tinelli por la disputa relacionada con Patito Feo.

Tal acción evidenciaría el enojo que la intérprete siente hacia su progenitor, quien tiene el control total de su patrimonio.

Por su parte, hasta el momento, Alejandro Stoessel niega tener problemas con su hija, situación que ya no puede ocultare tras las palabras de Tini durante su concierto en México.