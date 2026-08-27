Te contamos quién es Alejandro Stoessel, popular realizador de televisión de Argentina.

A lo largo de su carrera, Alejandro Stoessel ha colaborado en diversas producciones que se han convertido en éxitos masivos.

¿Quién es Alejandro Stoessel?

Alejandro Stoessel es un director, guionista y productor de televisión argentino.

Su trayectoria es recordada por Videomatch (1990), Fugitivos (2000) y Patito Feo (2007).

Alejandro Stoessel (Especial)

¿Cuántos años tiene Alejandro Stoessel?

Alejandro Stoessel tiene 68 años. Nació el 26 de noviembre de 1957 en Buenos Aires, Argentina.

¿Quién es la esposa Alejandro Stoessel?

Desde 1995, Alejandro Stoessel está casado con Mariana Muzlera.

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Stoessel?

Por su fecha de nacimiento, Alejandro Stoessel pertenece al signo zodiacal Sagitario.

Alejandro Stoessel (@alestoessel)

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Stoessel?

Alejandro Stoessel es padre de Francisco Stoessel y la cantante Martina Stoessel, conocida artísticamente como Tini.

¿Qué estudió Alejandro Stoessel?

Se sabe que Alejandro Stoessel se graduó de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina.

Alejandro Stoessel (@alestoessel)

¿En qué ha trabajado Alejandro Stoessel?

Alejandro Stoessel trabajó durante 13 años en Telefe (Televisión Federal), cadena de televisión abierta de Argentina junto a Marcelo Tinelli.

Fue director de cine y televisión, realizando producciones como Mi Familia es un dibujo o Videomatch. En 1997 dirigiría Dibu: La Película,

Además de que ocupó el puesto de gerente artístico hasta 2005 supervisando los programas que se emitían.

En ese mismo año llegaría a Canal 9 y después a Ideas del Sur, también como gerente artístico.

Él sería el responsable de crear la idea original de la exitosa telenovela Patito Feo (2007-2008).

Alejandro Stoessel (@alestoessel)

Tras desvincularse de Ideas del Sur se mudó a Paraguay, dirigiendo varios éxitos como Baila conmigo y La Academia.

Para 2011 comenzaría a ser el mánager de su hija Tini, asumiendo la representación legal y gestión de su carrera, luego de que la joven estrella consiguiera la fama por Violetta de Disney.

En 2022 trabajaría como escritor en Siempre fui yo y para 2025 dirigiría el drama Quebranto.