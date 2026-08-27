Tras 15 años de trabajo en conjunto, se quiebra la relación entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel. La cantante descubrió que su padre tiene acceso total a su patrimonio por lo que solicitó una auditaría.

Tres meses atrás, Tini Stoessel -de 29 años- dio por terminada la sociedad que tenía con su padre, quien manejó su carrera desde sus primeros años.

La decisión se basó en los problemas que tuvo la cantante cuando intentó adquirir una cartera de lujo y no pudo hacerlo ya que su cuenta tenía un límite de 5 mil dólares (poco más de 84 mil pesos), restricción que solicitó Alejandro Stoessel.

Tini Stoessel (@tinistoessel / Instagram )

De acuerdo con la periodista Noelia Antonelli, de Telefé, Tini terminó con su padre y contrató un equipo de abogados para que la asesorarán y le ayudarán a realizar un auditoría privada para la revisión de su situación patrimonial y las sociedades vinculadas con su carrera.

El reporte habría develado que la interprete no figura como socia o accionista en algunas de las compañías que canalizan los ingresos de su carrera.

De comprobarse que hay irregularidades en el manejo de su patrimonio, Alejandro Stoessel -de 68 años- rendiría cuentas por la vía legal si es que la cantante presenta una denuncia penal.

Tini Stoessel junto a su padre Alejandro (Agencia México)

Niegan distanciamiento entre Tini Stoessel y su padre por administración de patrimonio

Una vez que se destapó el distanciamiento entre Tini Stoessel y su padre, en medios sociales y redes sociales circularon varios rumores, entre ellos que las hermanas de la cantante le han dado la espalda “por malagradecida”.

En medio de dimes y diretes, Alejandro Stoessel minimiza la situación. Según medios argentinos, una persona cercana al productor dijo “alrededor del caso existen muchos inventos”.

Asegura que la reorganización patrimonial de Tini se debe a que la cantante quiere poner en orden sus bienes antes de contraer matrimonio con Rodrigo De Paul -de 32 años-.

Hasta el momento, la intérprete de “Una noche más” no ha hablado públicamente de la situación.