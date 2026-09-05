La salud de Alejandro Stoessel vuelve a generar preocupación. El padre de Tini Stoessel fue operado de emergencia.

A días de haber salido del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, donde ingresó por una obstrucción de arteria, Alejandro Stoessel regresó al hospital.

De acuerdo con información revelada por Pepe Ochoa en LAM, de América TV, el productor musical fue internado debido a que no presentó la mejoría esperada; por el contrario, su salud nuevamente se vio comprometida.

“Hoy operaron a Alejandro. No venía bien. El cuadro no mejoró y le pusieron un stent para que esté mejor” Pepe Ochoa

Al momento, familiares no han confirmado la hospitalización y tampoco la cantante se ha pronunciado al respecto.

Tini Stoessel junto a su padre Alejandro (Agencia México)

Problemas con Tini habrían afectado salud de Alejandro Stoessel

La salud de Alejandro Stoessel no mejora desde 2024, año en el que ingresó al hospital por un problema médico. Aunque el padre de Tini ha seguido recomendaciones médicas al pie de letra, incluso ha viajado menos, ha sufrido decaídas.

Su última hospitalización data del pasado 18 de agosto, cuando acudió por su propio pie al hospital por un malestar físico, mismo que experimentó tras su viaje a Cariló.

Pepe Ochoa no ahondó en detalles del nuevo ingreso, pero aseguró que los conflictos con Tini Stoessel están afectando la salud del productor, quien en días pasados aseguró que lo estaban difamando y que en su momento hablaría.