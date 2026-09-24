Aleks Syntek reapareció llorando en un video donde expresó su profundo pesar por el fallecimiento de su amigo y colaborador, Peter Byrne.

“¿Saben por qué estoy llorando? Se murió un amigo mío ahorita con el que hice una canción” Aleks Syntek

Peter Byrne, quien fuera vocalista del icónico dúo británico Naked Eyes, murió a los 74 años en Los Ángeles tras una corta enfermedad.

Durante el video compartido en redes sociales, un Aleks Syntek visiblemente conmovido recordó anécdotas profesionales y solicitó a sus seguidores respeto y oraciones para honrar la memoria del músico.

Aleks Syntek reaparece llorando por la muerte de su amigo Peter Byrne

Aleks Syntek reapareció en un video visiblemente afectado para anunciar la muerte de su amigo y colega músico, Peter Byrne.

Entre lágrimas, Syntek recordó con mucho cariño que ambos colaboraron en una canción.

Relató que, mientras grababan en un estudio de Los Ángeles, los desalojaron para darle espacio a la producción de un programa de televisión, Glee, por lo que tuvieron que terminar de grabar el tema en el estacionamiento.

Aleks Syntek bromeó con tristeza diciendo que los corrieron porque “no éramos tan importantes él y yo”.

Rememoró éxitos de Naked Eyes como Always Something There to Remind Me y destacó que tuvo la oportunidad de presentar a Byrne en el Palacio de los Deportes durante una gira.

Entre llanto, cuestionó por qué “se mueren los artistas buenos”.

“Y se mueren los artistas buenos, ¿por qué? ¿por qué?” Aleks Syntek

Asimismo, pidió a su público que escucharan la música de Byrne y que oraran por él.

“No es famoso, nadie lo conoce a Peter, pero yo lo quería mucho... Recen por Peter” Aleks Syntek

Aleks Syntek pide que lo dejen llorar tranquilo por la muerte de su amigo Peter Byrne

En sus recuerdos, Aleks Syntek destacó al productor de Naked Eyes, Peter Byrne, señalando que fue la misma persona encargada de producir a Miguel Bosé y de trabajar en el clásico “Video Killed the Radio Star”.

A través de sus historias, Syntek solicitó a sus seguidores que respetaran su duelo en medio de las recientes polémicas mediáticas en las que se ha visto envuelto.

“Paren de darme consejos porfas muestren respeto. Se murió mi amigo Peter Byrne de Naked Eyes, déjenme llorar tranquilo carajo” Aleks Syntek