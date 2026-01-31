Esmeralda Camacho reaparece y desmiente coqueteos con Christian Nodal tras videos virales.

A finales de 2025 surgió el rumor de que Christian Nodal estaba coqueteando con la violinista Esmeralda Camacho y que la situación había encelado a Ángela Aguilar, por lo que la despidió.

Esmeralda Camacho desmiente coqueteos y despido de Christian Nodal

Christian Nodal se presentó en el Palenque de León y Esmeralda Camacho fue parte de sus músicos.

A la salida del evento, Ventaneando entrevistó a Esmeralda Camacho, quien negó que hubiera coqueteos con Christian Nodal, de 27 años de edad.

“Todo super bien. Todo bien”, dijo Esmeralda Camacho sobre su trabajo con Christian Nodal y su relación con Ángela Aguilar, de 21 años de edad.

Aunque no fue directa, Esmeralda Camacho negó cualquier relación personal con Christian Nodal.

Trascendió que Esmeralda Camacho había sido despedida por petición de Ángela Aguilar tras viralizarse videos donde Christian Nodal supuestamente coqueteaba con ella.

Esmeralda Camacho continúa trabajado con el cantante, quien tiene previsto varios conciertos en México.

Esmeralda Camacho (Instagram/@esmeralda_canape)

Por otro lado, Christian Nodal acudió al Palenque de León acompañado de Ángela Aguilar, de quien se tatuó su nombre en la muñeca recientemente.

¿Amenazaron a Esmeralda Camacho? Firmó un contrato de confidencialidad

Esmeralda Camacho respondía con cierto nerviosismo las preguntas del reportero de Venteando y terminó revelando que no puede hablar de Christian Nodal por un contrato de confidencialidad.

“Todo bien. Me van a regañar. No puedo hablar”, dijo Esmeralda Camacho y el reportero le preguntó: “¿Hay contrato?” Y ella respondió: “Sí, exacto”.

La violinista no puede hablar de Christian Nodal o su esposa, incluso mencionó que la iban a regañar por hablar con el reportero.

“No de verdad, no hablo del tema”, reiteró Esmeralda Camacho.