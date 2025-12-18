Ángela Aguilar -de 26 años de edad- y Christian Nodal se separan en Estados Unidos en medio de rumores de una presunta infidelidad.

Christian Nodal -de 26 años de edad- y Ángela Aguilar estuvieron de gira en Estados Unidos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se separan en Estados Unidos

El pasado 12 de diciembre se presentó Ángela Aguilar en San Diego, California y reveló en medio de su concierto que se había separado de Christian Nodal, por una horas.

La cantante presumió que ese mismo día Christian Nodal tenía una presentación en Chicago, pero eso no lo detuvo para llevarla hasta San Diego.

“Pues ahorita a mi marido le tocó concierto en Chicago. No saben qué chistosos, mi pobre marido. Me vino a dejar, se fue a Chicago, después de Chicago va a regresar, está loco” Ángela Aguilar

Christian Nodal se cercioró que Ángela Aguilar llegara a su concierto en San Diego y después viajó a Chicago, para después regresar a San Diego por ella.

Ángela Aguilar celebró las atenciones de su esposo y los describió como “loco” por hacer doble viaje con tal de estar con ella.

A un año de su matrimonio, Ángela Aguilar y Christian Nodal han sabido combinar sus agendas para convivir.

Incluso, uno acompaña al otro en algunos de sus conciertos y siguen compartiendo tiempo a pesar de los rumores de infidelidad.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy 2025 (Galore)

Gesto amoroso de Christian Nodal genera críticas y lo acusan de “mal padre”

Aunque Ángela Aguilar estaba orgullosa de que Christian Nodal viajó dos veces de una estado a otro para estar con ella, esto generó críticas.

Detractores de la pareja recordaron que Christian Nodal no suele visitar a su hija por la distancia.

Ya que él vive en Estados Unidos y su hija en Argentina.

Sin embargo, usuarios de redes sociales le reprocharon al cantante que no se toma el tiempo suficiente para estar con su hija, pero sí para ver a Ángela Aguilar.

En una reciente demanda de Christian Nodal contra Cazzu, el cantante reclama que la rapera no ha autorizado la visa y ciudadania mexicana a su hija.