Esmeralda Camacho es el nombre de la violinista que se convirtió en tendencia a finales de 2025 por sostener un supuesto romance con Christian Nodal.

Con este escándalo, el cantante de regional mexicano sumó una polémica más dentro de su matrimonio con Ángela Aguilar.

¿Quién es Esmeralda Camacho?

Esmeralda Camacho es una violinista que, además de con Christian Nodal, también ha colaborado con bandas como Belanova.

Su trayectoria incluye haber formado parte de la Orquesta Sinfónica de Zapopan, en Jalisco.

Esmeralda Camacho (Instagram | @esmeralda_canape)

¿Cuántos años tiene Esmeralda Camacho?

Se desconoce la edad de Esmeralda Camacho.

¿Quién es el esposo de Esmeralda Camacho?

La información en torno a la vida privada de Esmeralda Camacho es escasa.

¿Qué signo zodiacal es Esmeralda Camacho?

No es posible determinar el signo zodiacal de Esmeralda Camacho sin una fecha de nacimiento.

¿Quiénes son los hijos de Esmeralda Camacho?

Hasta donde se sabe, Esmeralda Camacho no tiene hijos.

¿Qué estudió Esmeralda Camacho?

Se desconocen las escuelas en las que Esmeralda Camacho haya llevado a cabo sus estudios como violinista.

¿En qué ha trabajado Esmeralda Camacho?

Esmeralda Camacho se ha dedicado enteramente a la música, tocando el violín como instrumento principal.

Uno de sus sellos distintivos en la industria ha sido la fusión de sonidos con el violín, electrónicos y techno.

Esmeralda Camacho es señalada por rumores de infidelidad con Christian Nodal

Fue en diciembre de 2025 cuando Esmeralda Camacho saltó a la fama mediática de las redes sociales por un supuesto romance con Christian Nodal.

Todo comenzó por una serie de videos que circularon en redes sociales y que demostrarían la cercanía que tienen durante las giras del cantante.

La violinista forma parte de los músicos de Christian Nodal y ha sido parte de la gira del cantante por Estados Unidos.

En los videos se les ve compartiendo un trago de tequila, pero lo que captó más atención fue que Esmeralda Camacho desviaba su mirada de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Lo que disparó las teorías de un supuesto romance entre ambos artistas.