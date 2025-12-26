Esmeralda Camacho se grabó para redes sociales y ahora un collar y un sombrero revivieron los rumores de la violinista como la tercera en discodia dentro del matrimonio del cantante.

Y aunque el video iba dirigido a temas musicales, los internautas prestaron más atención a los detalles que supuestamente delatarían la infidelidad de Christian Nodal.

¿Son de Christian Nodal? Collar y sombrero de Esmeralda Camacho reavivan rumores contra el cantante

En un primer plano de las imágenes la violinista luce un vestido que deja ver sobre su cuello el polémico collar, joya de múltiples cuentas en color plateado.

En una segunda toma la imagen se abre y deja ver un sombrero ranchero colocado en lo que parece un perchero. Ambos accesorios fueron relacionados directamente con Christian Nodal por el estilo que suele tener el cantante en sus conciertos.

La sección de comentarios en le video rápidamente se llenó con usuarios asegurando que tanto el collar como el sombrero pertenecían al cantante.

Por lo que muchos se dieron a la tarea de comparar los accesorios con ayuda de las fotos que el intérprete de “Botella tras botella” tiene en su cuenta de Instagram.

“Esa historia ya se contó”, decían algunos. Esto en referencia a que en el pasado, cuando Christian Nodal terminó su relación con Cazzu, Ángela Aguilar apareció en redes con un collar de su ahora esposo.

Por otra parte, Christian Nodal continúa sin hacer declaraciones al respecto. Esto a pesar de que si equipo desmintió algunos rumores en torno al escándalo, como el supuesto despido de la violinista.

Y aunque hay marcadas diferencias y similitudes en el collar con otros que ha usado el cantante en público, esto ha sido sificiente para los fans, quienes no dudaron en confirmar una infidelidad por parte de Christian Nodal.