Christian Nodal no puede registrar el nombre de “El Forajido”, debido a que ya hay tres marcas similares registradas en el IMPI.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) habría notificado a Christian Nodal la existencia de tres marcas registradas como “El Forajido”, por lo cual no puede utilizar este nombre como marca personal.

IMPI detecta tres marcas similares que complican el registro para Christian Nodal

Christian Nodal presentó su solicitud de registro para la marca “El Forajido” en abril de 2026 y el IMPI le habría informado que no puede ser dueño del nombre porque ya existen tres marcas registradas.

El IMPI tiene registadas tres marcas con el nombre “El Forajido”:

Un grupo musical “Forajido” vigente hasta 2034

“Forajidos” relacionado con eventos y clubes de motociclismo

Solicitud de uso para lucha libre y eventos deportivos

Christian Nodal (Instagram/@fnsm_oficial)

Grupo Forajido presentó una solicitud formal para que Christian Nodal no pudiera registrar este nombre, ya que argumentaron que agregar “El” no sería suficiente para diferenciar las marcas.

Christian Nodal tiene hasta septiembre de 2026 para presentar argumentos y pruebas ante el IMPI para seguir la solicitud de registro de “El Forajido”.

Por otro lado, el registro de la letra “N” será un trámite independiente y no se ha revelado cómo va el proceso.

Por esta razón Christian Nodal quiere cambiar su nombre a “El Forajido”

El nombre de “Christian Nodal” le pertenece a Jaime González y Cristy Nodal padres del cantante.

El registro estará vigente hasta 2036, por lo que Christian Nodal no es dueño de su nombre comercial y debe compartir regalías con sus padres por uso de este.

Christian Nodal habría intentando cambiar la imagen de su carrera con un nuevo nombre “El Forajido”, por lo que quiso registrar este nombre ante el IMPI.

Sin embargo, su solicitud tendría complicaciones ante la existencia de dos marcas con el mismo nombre y la solicitud de una empresa.

Christian Nodal explicó en su solicitud al IMPI que quiere usar “El Forajido” para su uso en servicios de entretenimiento, conciertos, música, publicidad, ropa y venta de boletos.