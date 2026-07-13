Jaime González, padre de Christian Nodal, echó por tierra algunos rumores que circulan alrededor de su hijo y de Ángela Aguilar.

Frente a cámaras del programa Despierta América, el padre de Christian Nodal asegura tener una buena relación con Ángela Aguilar, así como niega que le disguste verla compartiendo escenario con su hijo.

Padre de Christian Nodal desmiente rumores sobre su hijo y Ángela Aguilar

Jaime González fue cuestionado sobre las versiones que aseguran que Christian Nodal y Ángela Aguilar habrían atravesado una crisis de pareja o incluso una separación.

Al respecto, el padre de Nodal dejó claro que todo se trató de un chisme.

“No, yo nunca me he enterado de eso. Eso creo que es falso también. No puedo asegurarlo porque pues no vivo con ellos, ¿verdad?, pero sí tengo comunicación con Christian, obviamente, y nunca me ha llamado. Seguramente me hubiera llamado para decirme algo, que estuvieran separados” Jaime González

Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían separados (Michelle Rojas )

Las declaraciones llegan semanas después de que en distintos medios se dijera que Christian Nodal no se hablaba con sus padres por cómo estaban manejando su carrera, sobre todo porque ellos tienen los derechos de su marca, que es nada menos que su nombre.

Aunado a esto, se fabricaron notas en la que aseguraban que Jaime González no soporta a la esposa de su hijo al considerar que esta no desea que brille en solitario.

Padre de Christian Nodal en desacuerdo con ataques contra Ángela Aguilar

Al padre de Christian Nodal le parecen terribles los constantes ataques que recibe Ángela Aguilar desde que inició su romance con el cantante de música regional mexicana.

El productor musical considera que ninguna persona merece el hate que recibe su nuera y que también afectan a su hijo.

“Es terrible eso. A mí no me gusta cómo está manejando todo este rollo negativo. O sea, no se lo merecen ellos, la verdad. Nadie, ninguna persona se lo merece”. Jaime González

Es así como el papá de Christian Nodal deja claro que los rumores sobre la pareja y la relación con su familia, están muy alejados de la realidad.