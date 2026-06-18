El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sigue analizando el caso por el nombre y marca de Christian Nodal, quien disputa el uso de “El Forajido”.

Christian Nodal ingresó la solicitud al IMPI para registrar el nombre “El Forajido” el pasado 22 de abril, ya que su nombre está registrado por sus padres, lo que le impide tener control completo sobre la marca.

A un mes de la solicitud de registro de Christia Nodal, el proceso ante el IMPI sigue en proceso.

IMPI mantienen en proceso el caso por el nombre y marca de Christian Nodal

El IMPI aún no define si aprueba la solicitud de Christian Nodal para ser dueño de la marca “El Forajido”, por lo que aún no hay una resolución definitiva.

Christian Nodal busca ser dueño del nombre en seis distintas clases comerciales, entre ellas:

Publicaciones impresas

Posters

Trajes

Sombrerería

Difusión de material publicitario

Difusión de programas de radio y televisión

Aparatos o instrumentos de grabación

Actuaciones y entretenimiento en vivo

Christian Nodal (Instagram/@)

También, el cantante también busca registrar un logotipo de la letra “N”, con el fin de que sea su insignia distintiva.

Christian Nodal estaría buscando ser dueño total de su marca y carrera, ya que su nombre le pertenece a sus padres y solo ellos pueden autorizar su uso.

Christian Nodal tendría que pelear por la marca de “El Forajido” con un grupo

Además de la disputa con sus padres por la marca Christian Nodal, el cantante tan bien tendría que disputar el nombre “El Forajido” con un grupo que lleva el mismo nombre.

Grupo Forajido expresó que ya tomaron medidas legales para defender su nombre, ya que consideran que les corresponde la marca.

El grupo habría emitido una carta ante el IMPI para defender el uso de su nombre y así no se le permita a Christian Nodal el uso de “El Forajido”.