Murió Ben Jones, actor estadounidense reconocido por su papel como Cooter Davenport en la serie Los Dukes de Hazzard.

Ben Jones tenía 84 años y murió el domingo 9 de agosto de 2026 en su hogar en Virginia, tras sufrir un infarto masivo.

La noticia fue confirmada por su esposa, Alma Viator, quien lo describió como el “amor de su vida”.

“Hoy perdí al amor de mi vida” Alma Viator

Además de su trayectoria en televisión y cine de Estados Unidos, Ben Jones destacó en la política como congresista por Georgia y en la preservación cultural con el museo Cooter’s Place.

Muere Ben Jones, el actor que dio vida a Cooter en Los Dukes de Hazzard (Alma Viator / Facebook )

Ben Jones, actor de Los Dukes de Hazzard, murió a los 84 años de edad

Ben Jones, el reconocido actor de la serie Los Dukes de Hazzard y que posteriormente fue congresista de los Estados Unidos, murió el domingo 9 de agosto de 2026 a los 84 años.

De acuerdo con los primeros reportes, Jones murió a causa de un infarto masivo mientras descansaba en su sillón favorito. El actor se encontraba en su hogar en Washington, Virginia.

Según relató su esposa, Jones se encontraba esperando el inicio del partido de béisbol de los Atlanta Braves (equipo del cual era fanático) contra los New York Yankees.

La muerte de Ben Jones fue confirmada por su esposa, Alma Viator, con quien estuvo casado desde 1992.

Viator compartió un sentido mensaje en Facebook, acompañado de una fotografía de Jones con una de sus mascotas, describiéndolo como el “amor de su vida” y destacando que tuvo una existencia “increíble, plena y maravillosa”.

Ben Jones se destacó por un éxito notable tanto en la industria del entretenimiento como en la política

Ben Jones es reconocido mundialmente por su papel como Cooter Davenport, el leal y simpático mecánico de la serie “Los Dukes de Hazzard”.

Jones interpretó a Cooter durante las siete temporadas originales de la serie (1979-1985), apareciendo en 141 episodios. Su personaje, dueño del taller “Cooter’s Garage”, era considerado un “Duke honorario” y el aliado indispensable de los primos Bo y Luke Duke.

Antes de la serie, Jones participó en la película independiente The Moonrunners (1975), la cual sirvió como base para la creación de Los Dukes de Hazzard.

Además de su papel icónico, participó en producciones como:

As the World Turns Sliders Dallas The Magical World of Disney Smokey and the Bandit Primary Colors The Secret of Joe Gould

Regresó para interpretar a Cooter en las películas para televisión The Dukes of Hazzard: Reunion! (1997) y Hazzard in Hollywood (2000).

Tras el fin de la serie, Jones dio un giro a su vida profesional volcándose a la función pública dentro del Partido Demócrata.

Fue elegido para la Cámara de Representantes por el Cuarto Distrito de Georgia en 1988 y reelegido en 1990, sirviendo un total de dos mandatos (1989-1993).

En 1994, intentó obtener nuevamente una banca, pero perdió la elección frente al republicano Newt Gingrich.

Junto a su esposa, abrió el museo “Cooter’s Place”, con sedes en Virginia y Tennessee, y organizó el DukesFest, un festival anual para fanáticos que incluía música y carreras de autos.

También sirvió como presidente de la sucursal de Georgia del Sindicato de Actores (SAG) y presidió la Comisión de Cine de Georgia.