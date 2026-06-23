Christian Nodal y su papá podrían tener una disputa luego de que el cantante no pudiera registrar el “El Forajido” y tampoco sea dueño de la marca Nodal.

Han pasado dos meses desde que Christian Nodal solicitó el registro del nombre ‘El Forajido’ ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), pero aún no hay una resolución.

Ante esta situación, Christian Nodal estaría buscando transparencia en las ganancias a lo largo de su carrera y podría hasta demandar a su padre por posibles malos manejos.

Christian Nodal y su papá podrían estar en disputa tras fallo de registro

Grupo Forajido se opone al registro de ‘El Forajido’ y esto podría impedir que Christian Nodal registre el nombre.

Esto complicaría la relación con sus padres, ya que Christian Nodal buscaba manejar su carrera bajo el nombre de ‘El Forajido’ para tener control total de su carrera.

El nombre Christian Nodal o Nodal le pertenece a Cristy Nodal, madre del cantante, por lo que sus ganancias como cantante se reparte entre su familia y él.

Christian Nodal (Instagram/@fnsm_oficial)

Según una persona cercana al cantante, Christian Nodal está buscando tener el control total de su carrera, ya que firmó un contrato con su papá cuando tenía 21 años y no cuenta con una copia.

Este contrato determinaría que Christian Nodal obtenga el 40 por ciento de sus ganancias, mientras que su padre, Jaime González, tiene el 50 por ciento y su madre un 10 por ciento.

Supuestamente, por un concierto la familia Nodal estaría recibiendo alrededor de 40 millones de pesos.

Christian Nodal estaría buscando alternativas para recuperar el control de sus bienes y carrera, pero de lo contrario, podría demandar a su padre por malos manejos.

Padre de Christian Nodal no le estaría rindiendo cuentas sobre sus ganancias

La personas cercana a Christian Nodal le contó a TV Notas que el cantante le ha solicitado a su papá que le rinda cuentas en diversas ocasiones, pero Jaime González no lo hace.

Si Christian Nodal comprueba que no hay transparencia en el manejo de su dinero o sus ganancias no concuerdan con lo que le pagan, el cantante podría proceder legalmente contra su papá.