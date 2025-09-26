Belinda vuelve a dar de qué hablar, no solo por su foto con David Beckham que ya le está dando la vuelta al internet, sino por su invitación en Milan Fashion Week.

Y es que Belinda ya es un ícono de la moda, como lo es de la música y de la cultura popular en México. Mientras que David Beckham es una leyenda del futbol, pero desde su tiempo en activo, también estuvo en tendencia.

El inglés supo combinar esos dos mundos, y se convirtió en un símbolo. Actualmente sigue inmerso en el futbol, pero desde los escritorios.

Parece que no hay nada que haga mal, porque también domina los negocios a la perfección. Actualmente, es dueño del Inter Miami y puso los ojos del mundo en su equipo cuando logró contratar a Lionel Messi.

Además, tiene participación en el club que lo hizo figura: Manchester United.

Belinda y David Beckham: La inesperada foto que está dando de qué hablar

Se está llevando a cabo la Milan Fashion Week, Belinda y David Beckham fueron invitados al desfile de Hugo BOSS. La mexicana estuvo en uno de los lugares privilegiados en el front row.

Es en esa Milan Fashion Week que Belinda se encontró con David Beckham, conversaron un momento y salió una foto de estos dos que causó revuelo.

Los fans comentaban sobre un posible romance, y que el encuentro no fue muy amistoso. Algo que desmintió la cantante mexicana, pues contó de qué hablaron.

Belinda y David Beckham en la Semana de la Moda en Milán pic.twitter.com/RkkBzofm2O — Cultura Pop (@RCulturaPop) September 25, 2025

Belinda cuenta el acercamiento que tuvo con David Beckham en Milan Fashion Week

Como vimos, la foto que les tomaron a Belinda y David Beckham en la alfombra roja de la pasarela de Hugo Boss de Milan Fashion Week, dio de qué hablar, pues los fans ya hacían especulaciones.

Fue la propia Belinda que contó a Quién, lo que habló con David Beckham: "Mi papá y yo somos fans del Real Madrid de toda la vida, y pues obviamente conocer un ídolo como él fue una gran experiencia, sobre todo porque me gusta mucho, mucho el fútbol, y soy obviamente del equipo del Real Madrid, entonces sí fue un momento muy importante“.

"Y sí, justo le dije que yo le iba al Real Madrid y que él había hecho un gran trabajo cuando estuvo en el Real, y que mi papá es súper admirador de su trabajo. Entonces sí, claro, por supuesto que tuvimos un momento para convivir y pues obviamente siempre admirando y respetando la carrera de un gran futbolista como él. Entonces sí, muy contenta“, comentó la cantante y actriz.