¿Gerard Piqué -de 38 años de edad- y Clara Chía se van a casar? Aseguran que el exfutbolista nunca le pidió matrimonio a su actual pareja.

Hace unos días se dio a conocer que Gerard Piqué le habría propuesto matrimonio a Clara Chía -de 26 años de edad- y que Shakira ya se encontraba enterada.

¿Gerard Piqué no se quiere casar con Clara Chía? Revelan que jamás le pidió matrimonio

El nombre de Gerard Piqué se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que presuntamente le habría propuesto matrimonio a Clara Chía.

Gerard Piqué y Clara Chía ganan orden de alejamiento contra el paparazzi, Jordi Martin (EFE)

De acuerdo con estas versiones, Shakira -de 48 años de edad- ya se encontraba enterada de que Gerard Piqué y Clara Chía se iban a casar.

En medio de la polémica que generó la noticia, el entorno de Gerard Piqué habría señalado que el exfutbolista no se va a casar con Clara Chía.

Fue el paparazzi Jordi Martin quien señaló que de acuerdo con gente cercana a Gerard Piqué le aseguraron que él no tiene planes de casarse.

De esta manera le aseguraron que Gerard Piqué jamás le habría pedido matrimonio a Clara Chía.

“Gente cercana a Piqué, gente de su máxima confianza, me desmienten por completo esta noticia. Podemos desmentir la noticia de que Gerard Piqué habría pedido matrimonio a Clara Chía” Jordi Martin

Jordi Martin puntualizó que Gerard Piqué habría expresado que no tiene deseos de casarse.

Algo que tendría sentido y es que en los 12 años que estuvo con Shakira, jamás le pidió matrimonio ni pasó por su cabeza llegar al altar con ella.

“Me dicen que Piqué, de su propia boca, dijo: ‘Yo nunca me voy a casar’. Y realmente esas palabras cogen fuerza porque en los 12 años que estuvo con Shakira jamás le pidió matrimonio y jamás pensó en pasar por el altar con ella” Jordi Martin

¿Clara Chía estuvo embarazada? Revelan la verdad de su relación con Gerard Piqué

En su video Jordi Martin aprovechó para desmentir algunas versiones que han surgido en torno a la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía.

Jordi Martin negó que Gerard Piqué y Clara Chía se iban a convertir en padres, como hace unos meses se especuló.

Según el paparazzi, fuentes cercanas a Gerard Piqué le informaron que Clara Chía jamás estuvo embarazada.

“A mí el entorno de Piqué me lo desmiente por completo, señores, me dicen que es rotundamente falso (el embarazo)” Jordi Martin

Sobre las versiones que apuntaban que Gerard Piqué y Clara Chía habían terminado su relación, Jordi Martin puntualizó que habían sido mentira.

“Hace unos meses, mi compañera Adriana Dorronsoro, compañera que trabaja en Telecinco, dijo en su programa que Piqué y Clara Chía habrían roto. Rápidamente esa noticia corrió a nivel mundial” Jordi Martin

Jordi Martin aseguró que fue el entorno de Gerard Piqué quien le desmintió que haya terminado con Clara Chía.

De acuerdo con sus fuentes, Gerard Piqué se encuentra enamorado de Clara Chía, por lo que su relación iba bien.

Sin embargo, eso no ha evitado que Gerard Piqué y Clara Chía tengan discusiones, pero de ahí a que hayan tenido una ruptura es una diferencia muy grande.

Y es que a Clara Chía si le habría molestado que Gerard Piqué se hubiera mudado a los Estados Unidos para cuidar a sus hijos, mientras que Shakira cumplía sus compromisos laborales.

“Y yo rápidamente también me puse en contacto con el entorno de Piqué y me desmintieron por completo esa noticia, me dijeron que la relación iba bien, que Piqué estaba enamorado, que sí que es cierto que habían discutido en los últimos meses (…) pero de ahí a una ruptura habría un trecho muy grande” Jordi Martin

Por su parte Shakira ha sido vinculada sentimentalmente con su expareja y mánager por más de una década Antonio de la Rúa.

Esto luego de que Antonio de la Rúa ha sido captado acompañando a Shakira en varias fechas de su gira Las Mujeres ya no lloran.

Incluso Antonio de la Rúa fue captado conviviendo con los hijos de Shakira.

Sin embargo, Jordi Martin aseguró que Shakira y Antonio de la Rúa tienen una relación de amistad.

Pero, Antonio de la Rúa si ha sido ese apoyo que necesitaba Shakira en los momentos complicados que ha vivido.

Jordi Martin destacó que sus fuentes le dicen que Shakira sigue soltera.