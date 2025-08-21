Gerard Piqué -de 38 años de edad- encaró a Lili Estefan, de El Gordo y La Flaca, por hablar mal de Clara Chía y de su relación en televisión.

Fue la misma Lili Estefan -de 58 años de edad- quien contó en su programa con Raúl de Molina cómo fue el reclamo por parte del exfutbolista.

Gerard Piqué a Lili Estefan por Clara Chía: “¿Cuál es tu problema?"

Fue en una de las emisiones de El Gordo y La Flaca, que Lili Estefan reveló el pequeño encontronazo que sostuvo con Gerard Piqué.

Momento que tuvo lugar frente al Hotel Four Seasons durante la premier de Un Viernes de Locos 2.

Gerard Piqué (Manu Fernandez / AP)

De acuerdo con Lili Estefan, fue ella quien se acercó con Gerard Piqué para saludarlo , sin esperar la reacción que tendría el exfutbolista.

“Flaca, ¿qué pasó?, ¿cuál es tu problema y el de tu show conmigo?, ¿por qué esta obsesión que han tenido a lo largo de estos años?”, cuestionó Gerard Piqué.

Lili Estefan aclaró que pese a lo que pudiera parecer, el novio de Clara Chía estuvo en calma y guardando la compostura en todo momento, siendo respetuoso con ella.

Sin embargo, describe la presentadora de El Gordo y La Flaca, Clara Chía se quedó en el auto del exfutbolista con cara de visible molestia.

Por su parte, Lili Estefan se habría limitado a contestar: “No te queremos ni te odiamos, simplemente nadie te está haciendo la vida imposible”.

Por su parte, Raúl de Molina pidió que ya no se metieran con Gerard Piqué y su vida sentimental con Clara Chía.

Gerard Piqué y Clara Chía siguen en medio de la polémica

El reclamo de Gerard Piqué a Lili Estefan no fue gratuito, pues desde su separación con Shakira, en junio de 2022, ha sido el centro de la controversia.

Esto especialmente tras darse a conocer que le fue infiel a la cantante con Clara Chía, detonando un escándalo mediático que perdura en la actualidad.

Y a pesar de que Shakira siguió adelante con su vida y proyectos, Gerard Piqué y Clara Chía son constantemente acosados por miembros de la prensa.