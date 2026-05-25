Maribel Guardia ya no es la tutora de su nieto, por lo que decidió cambiar su testamento y el menor ya no será su heredero universal.

El pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón continúa y un juez determinó que la nueva tutora legal de José Julián Figueroa sea la conductora Addis Tuñón.

Es decir, que ahora Addis Tuñón será quien supervise el manejo de la herencia que Julián Figueroa dejó a su hijo.

Maribel Guardia cambiará su testamento tras dejar la tutela de su nieto

Hace unos años, Maribel Guardia reveló que le dejaría toda su herencia a su nieto, quien actualmente tiene 8 años de edad.

Sin embargo, tras dejar de ser la tutora del niño, Maribel Guardia mencionó a los medios que ya no será su heredero universal y habrá restricciones para que reciba su herencia.

“Tomaré alguna previsiones, voy a ver qué pasa porque híjole, pero tengo algunas cosas ya a nombre del niño que se le entregará cuando tenga 30 años, que ya él sea una ducto y tome sus propias decisiones” Maribel Guardia

Maribel Guardia dice que ya hay “cosas” a nombre de su nieto, pero esto le será entregado cuando tenga 30 años y ya no tenga influencia de su familia materna.

“Ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte” Maribel Guardia

La actriz dejó claro que José Julián ya no será su heredero total como lo planteo hace unos años, pero sí obtendrá gran parte de la fortuna que ha forjado a lo largo de su carrera.

“Ya hice parte de mi testamento donde él está totalmente ahí, pero hay otra parte consideraba dejarlo, pero ahora ya no, hay mucha gente que necesita ayuda” Maribel Guardia

Maribel Guardia (Instagram/@maribelguardia)

Maribel Guardia podría dejar parte de su herencia a la beneficencia

La herencia de Maribel Guardia se repartirá entre su nieto, posiblemente entre su familia y causas benéficas.

Maribel Guardia expresó que hay personas que necesitan ayuda, por lo que ella está pensando en dejar parte de su fortuna para ayudar a personas que lo necesiten.

“Hay gente que necesitan ayuda, niños que necesitan ayuda y eso también” Maribel Guardia

Por otra parte, Maribel Guardia reveló que ella solicitó al juez desde noviembre de 2025, que le retirara el papel de tutora.

El nieto de Maribel Guardia recibirá la herencia de Julián Figueroa, así como parte de la herencia de Joan Sebastian, la cual continúa en litigio en Estados Unidos.