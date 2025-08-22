Gerard Piqué y Shakira por fin lograron vender la casa en la que vivieron con sus dos hijos en Esplugues de Llobregat, Barcelona.

Aunque esto es un gran avance rumbo a su total desvinculación, a Shakira y Gerard Piqué -de 38 años de edad- les queda un largo camino por delante.

Y es que, la casa recién vendida forma parte de un complejo familiar de tres mansiones.

Las cuales, Shakira -de 48 años de edad- y Gerard Piqué adquirieron con la idea de unir a toda su familia en un solo espacio.

Shakira y Gerard Piqué (Especial)

Casa vendida de Shakira y Gerard Piqué es parte de un complejo familiar en Barcelona

Shakira y Gerard Piqué adquirieron el conjunto de tres mansiones durante sus años de feliz relación.

De acuerdo con el diario español ABC, su idea era crear un complejo familiar interconectado en el que vivían:

Shakira y Piqué con sus hijos en la casa principal

Los padres Shakira y personal de servicio en otra casa

Los padres de Gerard Piqué en otra propiedad contigua

El proyecto no llegó a completarse, pues la ruptura de la pareja en 2022 detuvo las reformas planeadas para la tercera vivienda.

La cual estaría unida arquitectónicamente a las otras dos propiedades.

Gerard Piqué y Shakira (Especial)

Venta de dos propiedades de Shakira y Gerard Piqué estaría a cargo del padre del exfutbolista

La casa vendida era la tercera del conjunto y en la que vivieron Shakira y Piqué con sus hijos, Milan y Sasha.

Según ABC, la propiedad fue adquirida en 3 millones de euros, equivalentes a unos 65.28 millones de pesos.

Las otras dos mansiones siguen en venta por 239.17 millones de pesos. Tienen piscina, gimnasio, estudio de grabación y domótica.

Cabe destacar que la mansión de los padres de Gerard Piqué no está a la venta .

Diseñadas por Mireia Admetller, las casas suman 3 mil 800 metros cuadrados. Incluyen tres plantas exteriores y dos subterráneas con bodega y garaje.

La venta de estas dos propiedades ha sido calificada como difícil por varias razones.

Una de ellas, según agencias inmobiliarias, es que el precio es muy elevado para la zona.

Otra es que Joan Piqué, padre de Gerard Piqué, es quien gestiona la venta de forma privada.

De manera que no hay anuncios ni carteles, pues todo se mueve entre intermediarios.