María Alicia Delgado fue una reconocida actriz y comediante, quien murió a los 77 años de edad el 4 de noviembre de 2026.

El trabajo actoral de María Alicia Delgado se destacó en programas de televisión como “Anabel” y novelas como “El diario de Daniela” y “Médicos, línea de vida”.

La actriz era reconocida por su personaje de Alz en el programa Derbez en Cuando, junto a Eugenio Derbez.

¿Quién era María Alicia Delgado? Reconocida actriz y comediante

María Alicia Delgado fue una destacada actriz originaria de Monterrey, conocida por su versatilidad al actuar en comedia y drama.

La actriz también incursionó en el doblaje en películas como “Un gallo con muchos huevos” y “Un rescate de huesitos”.

María Alicia Delgado (Especial)

¿Qué edad tenía María Alicia Delgado?

María Alicia Delgado nació el 18 de marzo de 1949; tenía 77 años de edad.

¿Quién era el esposo de María Alicia Delgado?

María Alicia Delgado no se casó.

¿Qué signo zodiacal era María Alicia Delgado?

María alicia Delgado era Piscis.

¿Cuántos hijos tenía María Alicia Delgado?

María Alicia Delgado tiene un hijo llamado Rafael Delgado.

Muere María Alicia Delgado, actriz y comediante, a los 77 años (Especial)

¿Qué estudió María Alicia Delgado?

María Alicia Delgado estudió sociología en la UNAM y actuación en el INBA.

¿En qué trabajó María Alicia Delgado?

María Alicia Delgado debutó en la actuación a los 26 años, participando en programas infantiles como “Odisea Burbujas” y “El tesoro del saber”.

Posteriormente, María Alicia Delgado ganó popularidad tras trabajar en el programa “Anabel”.

También participó en telenovelas como:

El diario de Daniela

Serafín

Sueños y Caramelos

Querida enemiga

Zacatillo

Amorcito corazón

De que te quiero, te quiero

La vecina

Enamorándome de Ramón

Ringo

Médicos, línea de vida

Monterverde

María Alicia Delgado trabajó en programas de comedia junto a Eugenio Derbez en Derbez en cuando y XHDerbez, así como en programas como:

La tía de las muchachas

Diseñador, ambos sexos

Humor es...los comediantes

La casa de la risa

Una familia de diez

Hermanos y detectives

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