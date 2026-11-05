María Alicia Delgado fue una reconocida actriz y comediante, quien murió a los 77 años de edad el 4 de noviembre de 2026.
El trabajo actoral de María Alicia Delgado se destacó en programas de televisión como “Anabel” y novelas como “El diario de Daniela” y “Médicos, línea de vida”.
La actriz era reconocida por su personaje de Alz en el programa Derbez en Cuando, junto a Eugenio Derbez.
¿Quién era María Alicia Delgado? Reconocida actriz y comediante
María Alicia Delgado fue una destacada actriz originaria de Monterrey, conocida por su versatilidad al actuar en comedia y drama.
La actriz también incursionó en el doblaje en películas como “Un gallo con muchos huevos” y “Un rescate de huesitos”.
¿Qué edad tenía María Alicia Delgado?
María Alicia Delgado nació el 18 de marzo de 1949; tenía 77 años de edad.
¿Quién era el esposo de María Alicia Delgado?
María Alicia Delgado no se casó.
¿Qué signo zodiacal era María Alicia Delgado?
María alicia Delgado era Piscis.
¿Cuántos hijos tenía María Alicia Delgado?
María Alicia Delgado tiene un hijo llamado Rafael Delgado.
¿Qué estudió María Alicia Delgado?
María Alicia Delgado estudió sociología en la UNAM y actuación en el INBA.
¿En qué trabajó María Alicia Delgado?
María Alicia Delgado debutó en la actuación a los 26 años, participando en programas infantiles como “Odisea Burbujas” y “El tesoro del saber”.
Posteriormente, María Alicia Delgado ganó popularidad tras trabajar en el programa “Anabel”.
También participó en telenovelas como:
- El diario de Daniela
- Serafín
- Sueños y Caramelos
- Querida enemiga
- Zacatillo
- Amorcito corazón
- De que te quiero, te quiero
- La vecina
- Enamorándome de Ramón
- Ringo
- Médicos, línea de vida
- Monterverde
María Alicia Delgado trabajó en programas de comedia junto a Eugenio Derbez en Derbez en cuando y XHDerbez, así como en programas como:
- La tía de las muchachas
- Diseñador, ambos sexos
- Humor es...los comediantes
- La casa de la risa
- Una familia de diez
- Hermanos y detectives
- ¿Tú crees?