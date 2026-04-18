Galilea Montijo asegura que el audio donde critica a México fue hecho con inteligencia artificial.

Circuló en redes sociales un supuesto audio donde Galilea Montijo aseguraba que estaba harta de México y que tenía la intención de abandonar el país.

Ante esta situación, la conductora aseguró que el audio era falso y que nunca hablaría mal de su país.

Galilea Montijo asegura que audio donde habla mal de México es IA

Durante un encuentro con medios, Galilea Montijo aclaró que este audio fue elaborado con inteligencia artificial y la prueba es que su contrato no termina en el mes que se menciona en el clip.

“Escuché un audio que nuevamente les digo es IA, porque mi contrato aún no termina. De hecho mi contrato termina no este año y termina hasta diciembre” Galilea Montijo

¿Galilea Montijo ABANDONA México? ¡Ella aclara si polémico audio 'QUEJÁNDOSE' del país es IA!#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/ZT79rBxEnW — De Primera Mano (@deprimeramano) April 17, 2026

En el audio se escucha a Galilea Montijo decir que estaba “asqueada de México”, pero que su contrato terminaba en agosto, por lo que podría abandonar el país.

Galilea Montijo aclara que todo es falso, pues su contrato con Televisa no termina este año y tampoco en agosto, como dice el audio elaborado con IA.

“Yo amo país, ustedes me conocen, he trabajado aquí hace más de 30 años. Aquí he hecho todo, aquí viven mis hijos, por qué me tendría que ir” Galilea Montijo

La conductora afirmó que su vida está en México y aquí viven sus seres queridos, por lo que no tiene intención de mudarse.

Galilea Montijo (Instagram/@galileamontijo)

Galilea Montijo no abandonará México porque ya tiene un ‘jugoso’ contrato

La agenda laboral de Galilea Montijo ya está llena para este 2026, por lo que no piensa mudarse de México.

La conductora aclaró que sí ha mencionado que le gustaría trabajar en el extranjero, pero no porque quiera abandonar México, si no porque sería interesante para su carrera.

Asimismo, aseguró que ya firmó su contrato como conductora de La Casa de los Famosos 2027 , por lo que tiene muchas sorpresas preparadas.

“Claro, acabo de firmar el contrato para La Casa, vamos a ver qué dice la IA” Galilea Montijo

Por otro lado, Jorge Carbajal asegura que el audio que se difundió no era IA, ya que hay pruebas de que fue un audio que Galilea Montijo envió a otra persona.