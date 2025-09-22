Galilea Montijo -de 52 años de edad- se quiere casar con Isaac Moreno.

Mientras hablaba del vestido que usó en La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo recordó que fue el que tenía cuando conoció a Isaac Moreno, de 43 años de edad.

Galilea Montijo habla de planes de boda junto a Isaac Moreno

Durante la emisión del programa Hoy, Galilea Montijo habló sobre el atuendo que usó durante la gala en La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, Galilea Montijo ilusionó a sus seguidores al hablar sobre planes de boda junto a Isaac Moreno.

Todo comenzó cuando Tania Rincón le comentó que si se casaba los tenía que invitar, por lo que Galilea Montijo de inmediato señaló que sí.

Galilea Montijo les cuestionó a sus compañeros de Hoy si querían que se casara con ese vestido que usó en La Casa de los Famosos México 2025.

Andrea Legarreta destacó que para el civil sí, mientras que Raúl Araiza puntualizó que deberían de hacer una elección de todos los vestidos que ha usado.

Galilea Montijo se limitó a decir que sí, pero no quiso adelantar más detalles sobre sus planes de boda con Isaac Moreno.

Aunque adelantó que pronto empezaría el Gali Fest con una fiesta por el fin de La Casa de los Famosos México 2025.

Cabe recordar que hace unos días surgió la versión que Isaac Moreno le pediría matrimonio a Galilea Montijo en plena gala del reality.

Galilea Montijo e Isaac Moreno (Instagram @galileamontijo / Instagram @galileamontijo)

Este vestido podría ser elegido por Galilea Montijo para casarse con Isaac Moreno

En la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, Galilea Montijo lució un vestido traslúcido plateado de manga larga, adornado con pedrería.

Además, lo complementó con un corsé negro con olanes cortos en la cintura; se trata de una pieza original de Iann Dey, firma mexicana residente de Guanajuato.

Galilea Montijo compartió que ese vestido tenía un significado muy importante: Fue el que usó en 2022 durante la entrega de premios cuando conoció a Isaac Moreno.

Aunque en ese momento no empezó su historia de amor, Galilea Montijo reconoció que le tiene un cariño muy especial al atuendo.

“Fue con el que lo vi de lejos, no quiere decir que lo vi, la historia, nos casamos y todo, no obviamente hay un proceso” Galilea Montijo

Galilea Montijo compartió que este vestido es tan especial, que incluso le hicieron un traje a Isaac Moreno para que ambos pudieran hacer match.