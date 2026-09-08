Brendan Fraser confirma rodaje de La Momia 4 y su fecha de estreno.

Durante el Festival de Cine Estadounidense de Deauville, el actor expresó que tenía que abandonar el evento porque debía “estar en el trabajo el lunes por la mañana”.

Con ello, Brendan Fraser dio a conocer oficialmente que la filmación de La Momia 4 arrancaba el pasado lunes 7 de septiembre.

Brendan Fraser revela que rodaje de La Momia 4 ya inició

El rodaje de La Momia 4, cuyo inicio fue confirmado por Brendan Fraser, se realizará en diversas locaciones en Londres y Marruecos.

La película será dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett con un guion de David Coggeshall.

Para su regreso en el papel de Rick O’ Connell, el reveló que ha llevado a cabo una importante preparación física a sus 57 años.

Brendan Frase (Allison Dinner / Allison Dinner/Invision/AP)

No obstante puntualizó que será un poco más precavido y destacó que confía en el equipo de rodaje de La Momia 4 para las escenas de riesgo.

De igual manera, Brendan Fraser externó su entusiasmo al volver a dar vida a Rick O’ Connell, comparó la situación con reencontrarse con un viejo amigo.

La Momia 4 ha generado grandes expectativas en los fanáticos de la franquicia por el regreso de Fraser en su papel más famoso.

El largometraje también contará con la participación de Rachel Weisz como Evely Carnahan y gran parte del elenco original:

John Hannah como Jonathan Carnahan

Oded Fehr como Ardeth Bay

Kevin J. O’Connor como Beni Gabor

Brendan Fraser y Rachel Weisz en La Momia (Universal)

Fecha de estreno en cines de La Momia 4 con Brendan Fraser

La película La Momia 4 ya tiene fecha de estreno en salas de cine.

Universal programó el lanzamiento del esperado filme para el 15 de octubre 2027.

Originalmente, La Momia 4 estaba programada para mayo del 2028, sin embargo, Universal tomó la decisión de adelantarla.