Gala Montes abandonó La Casa de los Famosos México y esta fue la reacción de los 10 habitantes que permanecen en el programa.

La Jefa les comunicó a los participantes de La Casa de los Famosos México que Gala Montes había decidido dejar el programa, una noticia que no les sorprendió y hasta generó algunas reacciones de alivio.

Gala Montes reapareció y confirmó que estaba bien, pero trascendió que tuvo un ataque de ansiedad o de abstinencia. Incluso habría atacado a miembros de la producción.

Así reaccionaron los habitantes de La Casa de los Famosos México por la salida de Gala Montes

Los participantes de La Casa de los Famosos México 2026 estaban en la sala cuando La Jefa les pidió que no se preocupara por Gala Montes, ya que había decidido abandonar el proyecto.

Los habitantes asistieron con la cabeza tras escuchar la noticia y Mariana Ochoa solo mencionó un “Ok”.

Cynthia Klitbo mostró un semblante pensativo y celebró que podría regresar a su cama, pues se salió de su cuarto tras los reclamos de Gala Montes por sus ronquidos.

Karina Torres expresó que sabía que Gala Montes no estaba bien: “Mejor, que este tranquila”.

Por otro lado, Memo Schutz y Yahir acusaron a la producción de La Casa de los Famosos México de meter a Gala Montes para genera caos y peleas entre ellos.

Según su teoría, la producción terminó ‘llevándose’ a Gala Montes al ver que ellos estaban unidos y no se dejaría manipular.

¿Gala Montes atacó a la producción? Esto se dice en redes sociales

Horas después de su salida de La Casa de los Famosos México, Gala Montes compartió un video en Instagram donde mencionó que estaba bien, pero cansada.

“Ya estoy bien. Estaba descansando un ratito” Gala montes

La influencer Chamonic asegura que Gala Montes tuvo un episodio de ansiedad y que habría atacado a dos miembros de la producción.

Supuestamente, Gala Montes acudió al zoom de La Casa de los Famosos México muy alterada y agredió a un miembro del staff, así como de la producción.

Gala Montes recibió atención médica y de un psicólogo; se sospecha que la actriz estaba pasado por un episodio de abstinencia, pero esto no ha sido confirmado.