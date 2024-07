Nacho Cano, el ex integrante del grupo Mecano, fue detenido tras ser acusado de presuntamente cometer explotación laboral de ciudadanos mexicanos en España; te decimos quién es, así como su trayectoria profesional.

La aprehensión ocurrió este martes 9 de julio a manos de la Policía Nacional de España, aunque ésta sólo duró 10 minutos, según relató el ahora productor musical.

De acuerdo con la versión de las autoridades españolas, Nacho Cano estaría abusando laboralmente de un grupo de becarios de origen mexicano para su obra de teatro “Malinche”.

Este grupo de personas, de los cuales algunos de ellos fueron elegidos por la Casa de México en España, han trabajado sin contrato y bajo condiciones precarias, según han señalado medios locales.

Cabe señalar que el ex integrante de Mecano también fue acusado de cometer abuso sexual en contra e sus trabajadoras.

Sin embargo, Nacho Cano ya se pronunció ante estas acusaciones, las mismas que negó y las atribuyó a un conflicto político.

Pero ¿quién es Nacho Cano? Te damos todos los detalles, así como las actualizaciones del caso por el que fue señalado por cometer presunta explotación laboral contra mexicanos en España.

Ignacio de la Macarena Cano Andrés, mejor conocido en la estela artística como Nacho Cano, es un compositor, productor musical, director de escena y empresario.

Su participación en el famoso grupo musical español Mecano, lo llevó a ganar popularidad internacional.

Nacho Cano nació el 26 de febrero de 1963 en Madrid, España, por lo que actualmente tiene 61 años de edad.

Nacho Cano ha tenido varias parejas sentimentales, aunque sin duda una de sus relaciones más conocidas fue con la actriz Penélope Cruz, quien fue su novia alrededor de 3 años.

Otra de las conquistas de Nacho Cano fue la periodista Cristina Arámbarri, quien ha sido su última relación conocida pues actualmente se desconoce si el ex Mecano tiene esposa o alguna pareja.

Debido a que Nacho Cano nació un 26 de febrero, el ex Mecano está regido bajo el signo zodiacal Piscis del elemento Agua.

La astrología occidental indica que las personas nacidas bajo este signo tienden a ser emocionales, intuitivos, con gran carisma y habilidad para los negocios.

Nacho Cano tiene un hijo llamado Daniel Cano Gómez, quien supuestamente habría sido la razón por la que el artista dejó el grupo de Mecano.

Medios de la farándula apuntan a que el música dedicó todo su tiempo y atención a su hijo tras ser diagnosticado con el síndrome de Asperger.

Nacho Cano estudió hasta el nivel bachillerato en el Colegio Jesuita Nuestra Señora del Recuerdo en Chamartín.

Nacho Cano ha trabajado en el mundo musical desde los años 70s, donde perteneció a un pequeño grupo de rock conocido como Prisma.

Posteriormente, el músico a un lado de su hermano José María y Ana Torroja conformaron el grupo Mecano tras realizar un casting para el mismo.

La grabación del conocido éxito “Hoy no me puedo levantar”, el cual fue su primer single, llevó al grupo juvenil a la fama.

Con los años, Nacho Cano comenzó a trabajar en la creación de su propio estudio de grabación, al que llamó Fairlight.

En su faceta como productor musical, Nacho Cano estuvo detrás de temas como la canción principal de la película de Fernando Trueba, “Sal gorda”, así como de spots para televisión.

El músico también se ha destacado por su salto a la puesta en escena con obras de teatro como Malinche, la cual gira en torno a la vida de este polémico personaje, así como en la historia y cultura de México.

Trasciende que Nacho Cano ha fungido también como activista, pues es uno de los fundadores de la Sabera Foundation en India dedicada a velar por la población vulnerable.

Parte de los trabajadores de Nacho Cano negaron haber sido víctimas de explotación laboral y sexual por parte del ex Mecano, a la vez que acusaron a la policía de España de cometer coacción para declarar en su contra.

En una conferencia de prensa, explicaron que las preguntas realizadas por las autoridades estuvieron encaminadas a acusar al músico de dichos señalamientos.

Cabe señalar que Nacho Cano narró que hace dos semanas, 12 policías de España se llevaron a este grupo de jóvenes mexicanos para interrogarlos.

Seguido de esto, las autoridades regresaron para detener al ex Mecano pues ya había 17 denuncias en su contra, atribuidas a explotación laboral y abuso sexual.

Sin embargo los ciudadanos mexicanos manifestaron que Nacho Cano ha cumplido con los acuerdos prometidos, y que no cuentan con contrato debido a que pertenecen a un programa de becado.

En tanto que Nacho Cano indicó que este caso forma parte de una persecución política por parte de las autoridades de España por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Me avisan de la Comisaría que tengo que ir a declarar, nadie me dice que me van a detener, se pusieron 17 denuncias por parte de ellos, del trato absolutamente inadecuado, ilegal, irresponsable, coactivo y achantador de la policía (…) y cuando pienso que me van a hacer una simple testificación, me detienen, pero me detiene 10 minutos”