Fernando Ortiz es el nombre del diseñador mexicano que se convirtió en tendencia durante el marco de Miss Universo 2025 gracias a Fátima Bosch.

Esto debido a que fue el encargado de diseñar el atuendo que Fátima Bosch lució en Tailandia para la competencia de traje típico en la edición 74 del certamen.

¿Quién es Fernando Ortiz?

Fernando Ortiz es un diseñador de modas originario de Tampacán, San Luis Potosí.

De acuerdo con una entrevista publicada por Uno TV, fue desde los 11 años que el diseñaron mostró un profundo interés por el diseño de modas.

Fernando Ortiz, diseñador (Instagram | @fer.nando_ortiz)

¿Cuántos años tiene Fernando Ortiz?

Se sabe que el diseñador Fernando Ortiz tiene 29 años de edad.

¿Quién es la pareja de Fernando Ortiz?

No hay información disponible de la vida privada de Fernando Ortiz.

¿Qué signo zodiacal es Fernando Ortiz?

No hay datos de la fecha de nacimiento de Fernando Ortiz.

Fernando Ortiz presentando el traje típico de Fátima Bosch para Miss Universo 2025 (Instagram | @fernandoortiz.atelier)

¿Quiénes son los hijos de Fernando Ortiz?

Fernando Ortiz no tiene hijos.

¿Qué estudió Fernando Ortiz?

Fernando Ortiz empezó a cursar estudios en Administración de Empresas; sin embargo, abandonó la carrera para dedicarse a su pasión por el diseño.

Fue así que en Monterrey comenzó a tomar cursos especializados en esta área, además de trabajar como modista.

¿En qué ha trabajado Fernando Ortiz?

De acuerdo con su perfil de Instagram, pese a su corta edad Fernando Ortiz ha logrado destacar enteramente en el mundo del diseño y la moda.

Fernando Ortiz y el traje que diseñó para Fátima Bosch en Miss Universo 2025

La competencia de trajes nacionales de Miss Universo 2025 es uno de los momentos más esperados, y México destaca gracias al traje típico que lucirá Fátima Bosch, una creación simbólica del diseñador Fernando Ortiz mexicano.

El traje está inspirado en Xochiquetzal, diosa mexica de la belleza, el amor y las flores, una figura poderosa que Fernando Ortiz reinterpretó para resaltar el misticismo prehispánico y proyectar una imagen femenina vibrante, elegante y cultural.

Entre los elementos centrales destacan los colibríes, incorporados por ser el animal espiritual de Fátima Bosch. Para la competidora, estas aves simbolizan un mensajero espiritual que refuerza la narrativa identitaria del diseño mexicano moderno.

El traje integra colores tradicionales, pedrería meticulosa y capas artesanales que exigen precisión. Fernando Ortiz explicó que la confección requirió cerca de siete meses de trabajo y un valor estimado de 150 mil pesos, reforzando su carácter monumental.

La competencia de traje típico se celebrará el 19 de noviembre a medianoche y México llega con expectativa. El diseño de Ortiz, lleno de historia y simbolismo, incluirá elementos sorpresa para potenciar la presencia de Fátima Bosch.