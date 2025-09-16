Fátima Bosch, de 25 años de edad, se coronó como la nueva Miss Universo México 2025, triunfo que resultó agridulce para la influencer.

Y es que, cuando Fátima Bosch fue nombrada como la ganadora de Miss Universo México 2025, sólo cuatro de sus compañeras se acercaron a felicitarla.

¿Por qué le “hicieron el feo” el resto de las concursantes? La situación provocó señalamiento de “falta de sororidad” entre las concursantes y acusaciones de influyentismo.

Fátima Bosch Fernández fue coronada como Miss Universe México 2025 (Cortesía)

Fátima Bosch lamenta la falta de sororidad de compañeras tras su coronación como Miss Universo México

La coronación de Fátima Bosch como la nueva Miss Universo México desató un intenso debate en redes sociales, tras un video que se viralizó.

En el clip se puede ver que 26 de las 31 concursantes abandonaron el escenario cuando Fátima Bosch era coronada, evitando así felicitarla por su título.

Consultada al respecto en entrevistas posteriores, Fátima Bosch lamentó la falta de apoyo y sororidad de sus excompañeras.

“La sororidad verdadera no se dice solamente de dientes para afuera, yo creo que es algo que tenemos que aplicar y bueno hoy yo creo que no se dio tristemente en éste caso. ”, declaró la nueva Miss Universo México 2025.

La polémica evidenció el ambiente competitivo en los concursos de belleza, donde los discursos de unidad pierden cuando llega el momento de aceptar la derrota.

Fátima Bosch (Fátima Bosch Instagram @fatimaboschfdz)

¿Por qué le hicieron “el feo” a Fátima Bosch tras su coronación como Miss Universo México?

Ante el desplante que le hicieron a Fátima Bosch tras su coronación como Miss Universo México, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar.

Ante ello, comenzaron a difundirse versiones en redes sociales que explicarían el comportamiento de las otras reinas de belleza.

Una de las principales acusaciones es el presunto influyentismo al que habría recurrido Fátima Bosch para ganar el concurso de belleza.

Usuarios en X señalaron que la familia de Fátima Bosch tiene conexiones políticas:

su tía es Mónica Fernández Balboa, exsenadora morenista

su papá es Bernardo Bosch Hernández, asesor en Pemex

su hermano trabaja en el Senado. Aunque no hay pruebas concretas, las imágenes de sus familiares con figuras políticas encendieron la sospecha.

Ante ello, Fátima Bosch dijo en entrevista con el matutino Sale el Sol, que la organización elige a la candidata más preparada y que ahora está enfocada en su preparación internacional.

“Estoy feliz, agradecida y lista para representar a México como se merece”, sostuvo.