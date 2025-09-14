Fátima Bosch -de 25 años de edad- criticó falta de sororidad de compañeras tras su triunfo en Miss Universe México 2025.

Y es que de las 32 concursantes del certamen de bella, Fátima Bosh solo reconoció la lealtad de unas cuantas amigas.

Fátima Bosch (Fátima Bosch Instagram @fatimaboschfdz)

Esto dijo Fátima Bosh de sus compañeras en Miss Universe México 2025

Tras su triunfo en Miss Universe México 2025, Fátima Bosch criticó en una entrevista la falta de sororidad de sus compañeras.

Pues aunque agradeció todo el “aprendizaje” adquirido, Fátima Bosch destacó que de las 32 concursantes solo llevaba 4 amigas leales para toda la vida:

Tamaulipas: Lorena Edith López Pulido, de 28 años de edad

Tlaxcala: María Elena Roldán Gutiérrez, de 30 años de edad

Veracruz: Fernanda Pumar, de 24 años de edad

Yucatán: Emiré Arellano Escalante, de 29 años de edad

La representante de México no hizo más comentarios sobre las demás participantes del certamen de belleza; sin embargo, dijo c ontenta de haberlas podido conocer.

“Son unas niñas que tienen un corazón divino y estoy muy contenta de toda la gente que logré conocer” aseguró la modelo.

Fue el sábado 13 de septiembre en Zapopan, Jalisco, que a Fátima Bosch se le otorgó el honor de portar la banda nacional y viajar a Tailandia, donde se llevará a cabo Miss Universe 2025.

Dudan del triunfo de Fátima Bosh en Miss Universe México 2025

A pesar de que el triunfo de Fátima Bosh en Miss Universe México 2025 significó mucho para Tabasco, este fue puesto en duda por algunos internautas y espectadores del certamen.

Pues aunque Fátima Bosch ha subrayado que su triunfo es resultado de años de preparación, se destacó que la modelo es sobrina de la directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Por lo que se insinuó que el triunfo de Fátima Bosh en Miss Universe 2025 estaría relacionado con la familiaridad que tiene con Mónica Fernández Balboa -de 59 años de edad-.