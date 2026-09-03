A dos días del trágico asesinato, miles de fans de Jonathan Meléndez preparan homenajes en el Ángel de la Independencia y en Bellas Artes para despedir al tecladista de Camilo Séptimo.

En redes sociales, los fanáticos del músico hicieron un llamado a reunirse los días:

5 de septiembre en el Monumento a la Revolución

6 de septiembre en el Ángel de la Independencia

27 de septiembre en Bellas Artes

En estos espacios, los fans homenajearán la carrera musical de su ídolo, al mismo tiempo que exigirán justicia por el asesinato de Jonathan Meléndez, su familia, una joven y su mascota.

¿Cuándo serán los homenajes a Jonathan Meléndez en la CDMX?

Los fans de Jonathan Meléndez, mejor conocido como “Honas”, ya están organizando tres homenajes en memoria del músico y de las demás víctimas del multihomicidio para las fechas:

Día: 5 de septiembre

Lugar: Monumento a la Revolución

Horario: 5:30 de la tarde

Homenajes a Jonathan Meléndez en la CDMX (Redes sociales)

Día: 6 de septiembre

Lugar: Ángel de la Independencia

Horario: 11:00 de la mañana

Homenajes a Jonathan Meléndez en la CDMX (Redes sociales)

Día: 27 de septiembre

Lugar: Palacio de Bellas Artes

Horario: 11:00 de la mañana

Homenajes a Jonathan Meléndez en la CDMX (Redes sociales)

Funeral de Jonathan Meléndez se realizó en el Estado de México

El jueves 3 de septiembre se llevaron a cabo los funerales de Jonathan Meléndez, de su esposa Ana Paula y su hija Sofía de 3 años de edad.

La ceremonia comenzó a las 10:00 de la mañana en una famosa funeraria ubicada en Santa Mónica, en el Estado de México.

El último adiós a las víctimas del multihomicidio se realizó a puerta cerrada, por lo que miles de fans se organizaron para despedirlo entre coreos.