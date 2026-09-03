La inesperada desaparición de la cuenta de Instagram de Manuel Mendoza, vocalista de Camilo Séptimo, despertó preocupación entre seguidores de la banda en medio del duelo por el asesinato de Jonathan Meléndez.

Manuel Mendoza, vocalista de Camilo Séptimo, desaparece de Instagram (Instagram)

Al intentar acceder a su perfil, @soymanuelcoe, usuarios encontraron que ya no se encuentra disponible, lo que dio paso a diversas especulaciones en redes sociales.

Sin embargo, muchos fans consideran que el vocalista de Camilo Séptimo podría haberse alejado temporalmente de la plataforma para afrontar en privado la pérdida de Jonathan Meléndez, quien fue uno de sus compañeros más cercanos.

¿Qué pasó con Manuel Mendoza? Fans de Camilo Séptimo creen saber por qué desapareció de Instagram

Fans de Camilo Séptimo piden no elaborar teorías sobre la desaparición de Manuel Mendoza de Instagram tras darse a conocer que Jonathan Meléndez fue asesinado junto a su esposa, su hija, la niñera y su mascota.

Aseguran que su desaparición de la red social es una forma de mantenerse alejado de los reflectores en medio de preguntas sobre lo ocurrido en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en Estado de México, la noche del 1 de septiembre de 2026.

Evento que conmocionó a fans y especialmente a los integrantes de Camilo Séptimo, sobresaliendo Manuel Mendoza, quien consideraba un hermano a ‘Honas’.

Manuel Mendoza, vocalista de Camilo Séptimo. (@CamiloVIImx)

“Más que un grupo eran una familia, quienes los seguíamos obviamente sabemos que es algo que les esta afectando”, “Obviamente se va a aislar. Lograron su sueño compartido! Ser músicos y llenar recintos”,

“Eran como hermanos idiota, ellos empezaron todo, es normal!”, “Perdió a uno de sus hermanos es entendible querer desconectarse del mundo y de las noticias“, expresan en distintas redes sociales.

Al momento, la Fiscalía del Estado de México investiga el multihomicidio en el que murió el tecladista de Camilo Séptimo. Al momento hay dos detenidos; no se descarta la participación de más personas.