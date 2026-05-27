La familia de Alejandro Marcovich pide no caer en presuntas colectas falsas.

En medio de los problemas de salud que enfrenta Alejandro Marcovich, su familia alertó sobre colectas, eventos y solicitudes de dinero que se realizan en nombre del ex guitarrista de Caifanes.

Pide familia de Alejandro Marcovich no caer en colectas falsas

Mediante un comunicado, la familia de Alejandro Marcovich pidió no caer en colectas falsas que se han difundido.

Los seres queridos del músico advirtieron que ese dinero no ha llegado a las manos de Alejandro Marcovich, ni se ha ocupado para cubrir sus gastos médicos.

“...la familia informa que esos recursos económicos NO están llegando a sus manos ni están siendo utilizados para cubrir gastos médicos o necesidades relacionadas con su atención. Hemos recibido información y evidencias de que algunas personas están aprovechándose de la situación para beneficio personal.” Familia de Alejandro Marcovich

Ante tal situación, Gabriela Martínez, Bela y Diego Marcovich solicitaron a los fans del guitarrista “actuar con precaución”.

Alejandro Marcovich (Alejandro Marcovich / Facebook)

Así como “verificar cualquier actividad, evento o cuenta bancaria antes de realizar donaciones”.

La familia de Alejandro Marcovich indicó que cualquier apoyo oficial que “será comunicado únicamente por los canales autorizados”.

Por el momento, Alejandro Marcovich se mantiene en coma luego de que el pasado 19 de mayo sufriera un derrame cerebral.

El músico fue trasladado a urgencias e ingresó a terapia intensiva, por lo que su pronóstico todavía es reservado.

Los familiares de Alejandro Marcovich se han mantenido herméticos sobre el estado de salud del legendario guitarrista a una semana del incidente.

No obstante, Bela Marcovich ha enviado un emotivo mensaje en redes reconociendo todas las muestras de afecto del público, amigos y colegas que le han llegado tras los problemas de salud que vive su papá.