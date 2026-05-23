En declaraciones el periodista Salvador Retana, mejor conocido como Chava Rock desmintió la muerte de Alejandro Marcovich, a lo que precisó detalles sobre los hechos que le salvaron la vida al músico argentino tras sufrir un derrame cerebral.

Sin embargo, pese a que Alejandro Marcovich se mantiene con vida, pero en coma, la situación de salud del músico aún es delicada.

La pronta atención a Alejandro Marcovich tras sufrir un derrame cerebral le habría salvado la vida

Con información de la familia de Alejandro Marcovich, el periodista Chava Rock reveló que la vida del músico está a salvo gracias a que no se encontraba solo al momento de sufrir derrame cerebral.

Pues según Chava Rock reveló que al momento de los hechos, Alejandro Marcovich estaba con sus familia, los que rápidamente actuaron para llevarlo a un hospital logrando así su pronta pronta atención.

“Tuvo la fortuna de no estar solo en el momento en el que tuvo este problema delicado, gracias a que estaba su familia con él, se agilizaron para llegar a tiempo al hospital, fue muy importante”. Chava Rock

Y por lo que Chava Rock dijo que de no haber sido atendido Alejandro Marcovich lo más pronto posible la situación sería otra “si hubieran pasado un tiempo más estaríamos a lo mejor hablando de algo trágico, triste”.

Alejandro Marcovich vive y su familia espera que pronto se recupere, por el momento el pronóstico es reservado. Se agradece todos los mensajes positivos, buenos deseos y oraciones que se hagan para que regrese a casa pronto.

#AlejandroMarcovich pic.twitter.com/KcIlZTvnJS — Chava Rock (@Chava_Rock) May 23, 2026

Alejandro Marcovich aún se encuentra en situación delicada tras derrame cerebral

Pese a que Alejandro Marcovich se encuentra con vida, su situación se mantiene delicada bajo el estado de coma.

“Está en terapia intensiva, está bajo atención médica… El pronóstico es reservado, está en coma”, expresó Chava Rock, pese al pronóstico, la familia de Alejandro Marcovich agradeció las muestras de apoyo por lo que esperan que esto sea de ayuda, pues “se espera que reaccionen favorablemente”.