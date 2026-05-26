Te contamos quién es Bela Marcovich, la hija de Alejandro Marcovich, diseñadora de modas y artista plástica.
Bela Marcovich se ha desarrollado en el ámbito del arte y el diseño, ganándose un nombre dentro de la industria creativa.
¿Quién es Bela Marcovich?
Bela Marcovich es una diseñadora de modas y artista plástica mexicana.
Su carrera es conocida tanto por su labor creativa como por ser la hija del guitarrista y músico Alejandro Marcovich.
En 2023, Bela Marcovich denunció pública y legalmente al exguitarrista de Caifanes por violencia intrafamiliar contra ella, su madre Gabriela Martínez, y su hermano Diego.
¿Cuántos años tiene Bela Marcovich?
No se conoce la edad de Bela Marcovich, pese a que es una figura pública.
¿Quién es el esposo Bela Marcovich?
Se sabe que Bela Marcovich tiene una relación sentimental con Ernesto Antonio Soria.
¿Qué signo zodiacal es Bela Marcovich?
No se puede determinar a qué signo zodiacal pertenece Bela Marcovich, ya que se desconoce su fecha de nacimiento exacta.
¿Cuántos hijos tiene Bela Marcovich?
Bela Marcovich no tiene hijos.
¿Qué estudió Bela Marcovich?
La hija de Alejandro Marcovich, Bela Marcovich, cursó estudios de diseño de modas.
¿En qué ha trabajado Bela Marcovich?
A nivel profesional, Bela Marcovich se dedica a la alta costura y la manufactura de piezas de moda.
Mediante redes sociales, Bela Marcovich muestra bocetos y parte de su proceso creativo
Esa faceta, Bela Marcovich la ha combinado con la pintura al óleo, donde ha logrado exhibir su obra en algunas exposiciones de arte.