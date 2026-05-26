Te contamos quién es Bela Marcovich, la hija de Alejandro Marcovich, diseñadora de modas y artista plástica.

Bela Marcovich se ha desarrollado en el ámbito del arte y el diseño, ganándose un nombre dentro de la industria creativa.

¿Quién es Bela Marcovich?

Bela Marcovich es una diseñadora de modas y artista plástica mexicana.

Su carrera es conocida tanto por su labor creativa como por ser la hija del guitarrista y músico Alejandro Marcovich.

Bela Marcovich (@bela.marcovich / Instagram)

En 2023, Bela Marcovich denunció pública y legalmente al exguitarrista de Caifanes por violencia intrafamiliar contra ella, su madre Gabriela Martínez, y su hermano Diego.

¿Cuántos años tiene Bela Marcovich?

No se conoce la edad de Bela Marcovich, pese a que es una figura pública.

¿Quién es el esposo Bela Marcovich?

Se sabe que Bela Marcovich tiene una relación sentimental con Ernesto Antonio Soria.

Bela Marcovich (@bela.marcovich / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Bela Marcovich?

No se puede determinar a qué signo zodiacal pertenece Bela Marcovich, ya que se desconoce su fecha de nacimiento exacta.

Bela Marcovich (@bela.marcovich / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Bela Marcovich?

Bela Marcovich no tiene hijos.

¿Qué estudió Bela Marcovich?

La hija de Alejandro Marcovich, Bela Marcovich, cursó estudios de diseño de modas.

Bela Marcovich (@bela.marcovich / Instagram)

¿En qué ha trabajado Bela Marcovich?

A nivel profesional, Bela Marcovich se dedica a la alta costura y la manufactura de piezas de moda.

Mediante redes sociales, Bela Marcovich muestra bocetos y parte de su proceso creativo

Esa faceta, Bela Marcovich la ha combinado con la pintura al óleo, donde ha logrado exhibir su obra en algunas exposiciones de arte.