Facundo, quien a poco de haber ingresado a La Casa de los Famosos México 2025, insinuó que Aaron Mercury no debería existir, se encontró de frente con Nancy González.

Facundo y Nancy González se encontraron cara a cara en la postgala de La Casa de los Famosos México 2025, reality show en el que Aaron Mercury aún forma parte de los habitantes.

Facundo estuvo ‘cara a cara’ con la mamá de Aaron Mercury y hasta abrazo hubo

El pasado domingo, Facundo quedó eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, reality donde conoció al hijo de Nancy González, Aaron Mercury, quien se convirtió en su rival por el simple hecho de pertenecer al cuarto día.

Debido a que Facundo, de 47 años, mostró rechazo hacia Aaron Mercury, de 24 años, por el hecho de ser influencer, el presentador fue mal visto por el público y hasta por los conductores.

Por lo que al ver a Nancy González, de 45 años, en la postgala de la competencia que concluirá en tres semanas, Facundo cambió su actitud.

Al de frente a la mamá de Aaron Mercury, el presentador de inmediato dijo admirar al influencer así como aclaró que sus chistes se han sacado de contexto.

Y con la intención de limar asperezas, Facundo aplaudió que la mamá de Aaron Mercury, inaugurara la sección congelados.

Por lo que Nancy González, agradeció las palabras y terminó dándole un abrazo ya que uno de los conductores la empujó para que esto sucediera.

A continuación el video:

facundo arrepintiéndose con la mamá de aarón



“yo creo que a aarón le he dicho 30 cosas que admiro de él… y la neta lo de que si mata arañas o no, es un chiste que creo que se fue a un contexto que no era el que yo quería”#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/hShFe5f5l9 — steph (@biebskook) September 10, 2025

Facundo y Nancy González, mamá de Aaron Mercury, liman asperezas

Aunque Facundo intentó dejar de lado los desatinados comentarios que hizo dentro del juego, la mamá de Aaron Mercury, Nancy González, le dijo al presentador el porqué su hijo sí debe existir.

"Yo sé que todos buscamos un mundo mejor, pero creo que un mundo mejor empieza con mejores personas y una mejor persona es Aarón, de verdad" Nancy González

Ante estas palabras, Facundo reiteró su admiración por Aaron Mercury y una vez más pidió que su chiste no sea razón para crear

malos entendidos.

Así como aseguró haber dicho muchas cosas buenas del influencer, las cuales seguramente publicó de La Casa de los Famosos México 2025 no va viralizar.

Argumentos que validó Nancy González, por lo que ambos limaron asperezas.