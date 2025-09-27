La exnovia de Alexis Ayala, Paty Díaz, denunció en redes sociales que recibió amenazas de muerte por parte del participante de La Casa de los Famosos México 2025.

Paty Díaz, modelo y actriz mexicana, desmintió las declaraciones de Alexis Ayala dentro de La Casa de los Famosos México 2025 y reveló que fue víctima de violencia.

Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube 1 Captura de video)

Paty Díaz rompe el silencio y denuncia que Alexis Ayala, de La Casa de los Famosos México 2025, la amenazó de muerte

A través de sus redes sociales, Paty Díaz habló sobre los comentarios que hizo Alexis Ayala sobre una de sus ex parejas, que supuestamente cambió la chapa de su casa y lo insultó.

Alexis Ayala, integrante del cuarto noche, no dijo nombres, pero Paty Díaz rompió el silencio y dijo que no esperaba que no se refiriera a ella, sin embargo, aclaró que si se tratara de ella, todo es mentira.

“Si se trata de mí, si es que soy la persona de la que está hablando, es una mentira. Si no soy yo, le doy gracias a Dios de no ser yo”. Paty Díaz

La actriz Paty Díaz dijo que sufría violencia intrafamiliar y violencia económica y que incluso un día Alexis Ayala la habría amenazado de quemar la casa con ella y su hijo adentro.

“Él ya buscaba cualquier pretexto para estar mal, para ser grosero, indiferente, agresivo y yo ya sabía y lo comprobé también un día que, en un centro comercial al sur de la Ciudad, me quiso golpear. Mi hijo empezó a gritar, a llorar y eso me dolió mucho. Un niño no tiene por qué ver cosas que no debe ver, oír cosas que no debe oír, sentir cosas que no debe sentir, sobre todo miedo”. Paty Díaz

Respecto a los comentarios que realizó en La Casa de los Famosos México 2025, Paty Díaz dijo que Alexis Ayala solo se estaba haciendo la víctima, pero la verdadera víctima fue ella.

“Una cosa es hacerse la víctima y otra es ser víctima. Yo fui víctima de violencia, de insultos, de agresiones, de amenazas de muerte”. Paty Díaz

Paty Díaz denuncia amenazas de muerte de Alexis Ayala. (Captura de pantalla )

Cabe mencionar que el final de La Casa de los Famosos México 2025 está programado para el próximo domingo 5 de octubre.