El actor Alexis Ayala ya dio declaraciones tras los comentarios que Paty Díaz hizo en su contra cuando seguía en La Casa de los Famosos México.

Espacio en el que Alexis Ayala recordó su relación con la también actriz y la vez en que ella cambió las chapas de su casa y lo llegó a agredir.

Alexis Ayala reacciona a las declaraciones de su ex Paty Díaz

El miércoles 1 de octubre Alexis Ayala abandonó La Casa de los Famosos México 2025 como el sexto finalista de la temporada.

Motivo por el cual el actor comienza a enterarse de todo lo que estuvo pasando en el mundo exterior durante su ausencia.

Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

En entrevista con Gerardo Escareño en su programa Vaya Vaya TV, el actor fue cuestionado a las declaraciones de su ex.

Al respecto, Alexis Ayala admitió no estar al tanto de la situación. Incluso no mostró mucho interés en saber lo que dijo Paty Díaz.

“Hace rato me comentaron, pero te voy a decir algo, para mí lo que está atrás se quedó atrás”, comentó el actor.

En este sentido, Alexis Ayala dejó en claro que el único momento en el que vive es en el presente, es decir en su salida de La Casa de los Famosos México 2025.

Del mismo modo, dijo que su presente está conformado por su esposa, si mamá y sus hijas.

Por lo que Alexis Ayala no quiso dar mayores declaraciones en torno a Paty Díaz.

“Hay la verdad de uno, la verdad del otro y la verdad. Y, oye, ponerme a aclarar cosas. No lo he visto y no tengo ni idea”, finalizó el actor.

Paty Díaz y las declaraciones que hizo de Alexis Ayala

Después de que Alexis Ayala contara la anécdota que involucraba a Paty Díaz, la actriz salió a dar su versión de los hechos.

Al respecto, pidió que no vieran a Alexis Ayala como víctima, esto debido que él ejerció violencia en su contra.

Del mismo modo declaró que el actor llegó a amenazarla de muerte, contando una situación diferente a la de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 2025