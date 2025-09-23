Alexis Ayala -de 60 años de edad- volvió a crear controversia; en esta ocasión el actor criticó el trabajo de El Guana.

La funa contra Alexis Ayala sigue activa en redes sociales, pues el actor minimizó la trayectoria de El Guana, de 38 años de edad.

Alexis Ayala criticó el trabajo de El Guana y lo están funando otra vez en redes

Durante una conversación con sous compañeros, Alexis Ayala criticó el trabajo de El Guana, quien se ha enfocado al teatro.

Alexis Ayala expresó que no tendía por qué El Guana se la pasaba cantando, cuando él no era cantante y solo era parte del ensamble.

“Quieres que te diga una cosa, al chile, alchile y se va oír culer… lo que voy decir ¿Qué demonios tiene que estar cantando? Todos los put… días si no es cantante es ensamble de teatro” Alexis Ayala

El Guana en La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

Los ensables en teatro musical son aquellos actores que interpretan varios personajes durante la obra.

Es decir, Alexis Ayala se burló de que El Guana no es parte de los personajes principales de las obras en las que trabaja.

Los usuarios de redes sociales arremetieron contra Alexis Ayala, por considerar que ser parte del ensamble de teatro es algo inferior a ser cantante.

Alexis Ayala sabía que su comentario era muy despectivo, por lo que quiso suavizar la situación y deseó que El Guana sea protagonista algún día.

“Es muy talentoso, pero no tiene que cantar todos los días. No es cantante, no es compositor” Alexis Ayala

La molestia de Alexis Ayala radica en que El Guana se la pasaba cantando, pues según él, solo era para llamar la atención.

Los seguidores de La Casa de los Famosos México 2025 expresaron su molestia y recordaron que Alexis Ayala solo se la ha pasado durmiendo durante la temporada.

El Guana y Alexis Ayala tuvieron un fuerte enfrentamiento en el posicionamiento

Durante la Gala de Eliminación, Alexis Ayala se posicionó con El Guana y lo llamó traidor.

Pues El Guana nominó a sus compañeros de equipo y contó de lo que se hablaba en cuarto noche, cuando él aún era parte de ese team.

El Guana no se quedó callado y tachó a Alexis Ayala de misógino, así como de doble moral.

“Lo más preocupante es el hecho de creer que ponerse un vestido y tacones le están haciendo un homenaje a las mujeres, eso en cualquier lado es una parodia. Si quiere hacer un homenaje hay que erradicar de raíz la misoginia y el machismo” El Guana

Alexis Ayala no soportó los señalamientos de El Guana y lo volvió a acusar de traidor.

Al final, El Guana fue el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.