¿Quién es Paty Díaz, exnovia de Alexis Ayala que lo acusó de amenazarla de muerte?

El nombre de Paty Díaz se pone en tendencia, tras ser la exnovia de Alexis Ayala, participante de La Casa de los Famosos México 2025 que lo acusó de amenazarla de muerte.

Razón por la que te contamos ¿quién es Paty Díaz? Pues esto es todos lo que sabemos de la exnovia de Alexis Ayala.

Paty Díaz es una actriz y modelo mexicana conocida principalmente por su carrera actoral en telenovelas.

Tras el debut como actriz de Paty Díaz en la exitosa telenovela La Dueña, su carrera ha sido prolifera con una larga trayectoria en la televisión.

Y que hoy ha generado Paty Díaz al ser la exnovia del integrante de La Casa de los Famosos México 2025, Alexis Ayala que lo acusó de amenazarla de muerte.

¿Qué edad tiene Paty Díaz?

Paty Díaz nació el 17 de marzo de 1974 en San Luis Río Colorado, Sonora, por lo que actualmente tiene 51 años de edad.

¿Quién es el esposo de Paty Díaz?

Se desconoce si actualmente Paty Díaz tiene pareja, en el pasado la actriz estuvo casada con el empresario Guillermo Piña, de quien se desconoce su edad.

La actriz Paty Díaz pertenece al signo zodiacal de Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Paty Díaz?

Paty Díaz tiene un hijo, Guillermo Piña Díaz Jr. de 28 años de edad.

¿Qué estudio Paty Díaz?

La actriz Paty Díaz estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Antes de convertirse en actriz, Paty Díaz incursionó en el mundo del modelaje.

La carrera de Paty Díaz como actriz de telenovelas ya cuenta con una larga trayectoria en la televisión, pues ha participado en:

Me atrevo a amarte (2025)

Nadie como tú (2023-2024)

Soltero con hijas (2019-2020)

Por amar sin ley (2018)

Mi adorable maldición (2017)

Lo imperdonable (2015)

Que bonito amor (2012-2013)

La que no podía amar (2011)

Los Exitosos Pérez (2009)

En nombre del amor (2008-2009)

Mundo de fieras (2006-2007)

Barrera de amor (2005-2006)

Rubí (2004)

Salomé (2001-2002)

Carita de ángel (2000)

Ramona (2000)

Alma rebelde (1999)

Rosalinda (1999)

Gotita de amor (1998)

La usurpadora(1998)

Luz Clarita (1996-1997)

La dueña (1995)

Paty Díaz acusa a Alexis Ayala de amenazarla de muerte cuando fueron novios

Paty Díaz, exnovia de Alexis Ayala causa revuelo, tras revelar que durante su noviazgo con el actor participante de La Casa de los Famosos 2025 sufría violencia intrafamiliar y violencia económica.

“Él ya buscaba cualquier pretexto para estar mal, para ser grosero, indiferente, agresivo y yo ya sabía y lo comprobé también un día que, en un centro comercial al sur de la Ciudad, me quiso golpear. Mi hijo empezó a gritar, a llorar y eso me dolió mucho. Un niño no tiene por qué ver cosas que no debe ver, oír cosas que no debe oír, sentir cosas que no debe sentir, sobre todo miedo”. Paty Díaz

Palabras de Paty Díaz en respuesta a las declaraciones de Alexis Ayala dentro de La Casa de los Famosos México 2025 quien dijo que una de sus ex parejas, supuestamente cambió la chapa de su casa y lo insultó.

Y por lo que Paty Díaz dijo que Alexis Ayala solo se estaba haciendo la víctima, pero la verdadera víctima fue ella.

“Una cosa es hacerse la víctima y otra es ser víctima. Yo fui víctima de violencia, de insultos, de agresiones, de amenazas de muerte”. Paty Díaz