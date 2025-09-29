Cinthia Aparicio -de 32 años de edad- fue cuestionada por las declaraciones que Paty Díaz hizo en contra de su esposo.

Esto después de que Alexis Ayala -de 60 años de edad- hablara de su exrelación con la actriz en La Casa de los Famosos México 2025.

“Yo estaba en la primaria”, dice Cinthia Aparicio de la relación entre Paty Díaz y Alexis Ayala

Fue en medio del inicio de las grabaciones de su nueva telenovela, Mi Rival, que Cinthia Aparicio habló de la polémica que enfrenta Alexis Ayala.

La actriz no quiso comentar mucho al respecto, alegando que ella estudiaba la primaria cuando los acontecimientos revelados por Paty Díaz y Alexis Ayala tuvieron lugar.

Alexis Ayala, actor. (@Alexis Ayala)

“Sin comentarios, yo no la conozco. Yo iba en la primaria cuando eso estaba pasando”, comentó Cinthia Aparicio.

Del mismo modo, aseguró que una vez Alexis Ayala salga de La Casa de los Famosos México 2025, dará respuesta a todas las preguntas.

Aún así, la actriz calificó las declaraciones de Paty Díaz como “comentarios desafortunados”.

Finalmente, Cinthia Aparicio no quiso dar mayor foco a las preguntas en torno a Paty Díaz.

Esto debido a que estaba teniendo un día importante en las grabaciones de su nuevo proyecto televisivo.

Por lo que Cinthia Aparicio dijo “no querer manchar” su gran día con cosas que “no le incumben”.

Cinthia Aparicio apoya a Alexis Ayala y lo espera tras La Casa de los Famosos México 2025

Desde su ingreso a La Casa de los Famosos México 2025, Cinthia Aparicio fue el principal apoyo de Alexis Ayala .

Ya sea durante su invitación a las galas o por redes sociales, la actriz ha seguido de cerca los pasos de su esposo.

Es por eso que en sus declaraciones se dijo feliz y contenta de ver que Alexis Ayala está logrando llegar a la final.

Y que incluso, en medio de la polémica, lo está esperando feliz y con los brazos abiertos sin importar en qué lugar quede del reality show.