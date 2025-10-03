Alexis Ayala -de 60 años de edad- reveló por qué dejó a Dalilah Polanco con la mano estirada en La Casa de los Famosos México 2025.

El miércoles 1 de octubre se reveló al sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2025 y Alexis Ayala fue elegido para salir del reality

Alexis Ayala menciona su el motivo por que dejó con la mano estirada a Dalilah Polanco

Los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 se tomaron de las manos mientras anunciaban al elegido para salir del reality.

Dalilah Polanco -de 53 años de edad- estiró la mano para dársela a Alexis Ayala, pero este decidió ignorarla.

Era notorio que Alexis Ayala desairó a Dalilah Polanco con toda intención, ya que durante todo el reality habían tenido enfrentamientos.

Tras su salid, Alexis Ayala fue cuestionado sobre el motivo que lo llevó a dejar a Dalilah Polanco con la mano estirada y él respondió con un “no la vi”.

“Porque realmente no me di cuenta de eso. En una de las veces que volteé y vi a Dalilah así ya no estaba Aldo y ella estaba agarrada de su muleta” Alexis Ayala

Según Alexis Ayala, no vio que Dalilah Polanco le estaba dando la mano y que cuando la volvió a ver, ella ya no estaba estirando la mano.

Los seguidores de La Casa de los Famosos México 2025 criticaron a Alexis Ayala, pues creen que su intención era ignorar a Dalilah Polanco.

“Claro que se dio cuenta, volvió varias veces”, “Viejo arrogante” y “Es un señor odioso que cae mal”, fueron algunos de los comentarios.

Alexis Ayala y Dalilah Polanco (Especial)

Alexis Ayala asegura que no tiene nada persona contra Dalilah Polanco

A pesar de que se enfrentaron en varias ocasiones, Alexis Ayala asegura que no tiene problemas con Dalilah Polanco.

“Yo no tengo nada personal en contra de nadie de la casa, al contrario, todos fueron grandes competidores en su momento y yo también me mostré como competidor cuando lo tenía que hacer” Alexis Ayala

Alexis Ayala mencionó que La Casa de los Famosos México 2025 es un juego, por lo que él trató de competir lo mejor que pudo.

“Realmente a la casa fui a vivirla, cada uno vivimos la casa”, dijo Alexis Ayala sobre todo lo que ocurrió en el reality.

El domingo 5 de octubre será la final de La Casa de los Famosos México 2025 y conoceremos al ganador de 4 millones de pesos.