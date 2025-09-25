Dalilah Polanco -de 53 años de edad- fue criticada por la ex de Eugenio Derbez por su participación en La Casa de los Famosos México 2025.

Aunque Dalilah Polanco ha evitado hablar de su relación con Eugenio Derbez -de 64 años de edad- los chismes relacionados con su ex persiguen al actor.

Ex de Eugenio Derbez critica las acciones de Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025

La diseñadora Sarah Bustani -de 57 años de edad- dio su opinión sobre La Casa de los Famosos México 2025 y la forma de actuar de Dalilah Polanco.

Sarah Bustani expresó que ella esperaba que Dalilah Polanco sacara su lado divertido, pero no fue así.

Sarah Bustani critica a Dalilah Polanco por si estancia en La Casa de los Famosos México 2025 (X/@sarahbustani)

Aunque reconoció que por algo estaba entre los casi finalistas de La Casa de los Famosos México 2025.

La ex de Eugenio Derbez mencionó que le daba miedo opinar del reality, ya que suelen atacarla, pero le gusta dar su opinión.

Sarah Bustani es amiga de Shiky y reconoció el carisma de Aldo Tamez de Nigris, de 26 años de edad, El Abelito -de 25 años de edad- y Aaron Mercury.

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx)

¿Hubo un triángulo amoroso entre Sarah Bustani, Dalilah Polanco y Eugenio Derbez?

Sarah Bustani y Eugenio Derbez tuvieron un noviazgo que duró seis años, el cual terminó en 2003.

Seis meses después de su ruptura, Eugenio Derbez hizo oficial su relación con Dalilah Polanco.

Las anteriores relaciones de Eugenio Derbez nunca generaron controversia, hasta que Dalilah Polanco entró a La Casa de los Famosos México 2025.

Shanik Berman -de 66 años de edad- sugirió que Eugenio Derbez le había sido infiel a Sarah Bustani con Dalilah Polanco.

Incluso, la actriz se habría quedado a dormir con Eugenio Derbez en la casa de Sarah Bustani.

Shanik Berman aseguró que esta historia se la había contado la propia Sarah Bustani, pero la diseñadora no ha confirmado dicha historia.