Después de que integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 dieron su última nominación, Dalilah Polanco se aventó una frase que la llevó a ser comparada con Adrián Marcelo.

Los fans de Adrián Marcelo de 35 años de edad, están muy al pendiente de La Casa de los Famosos México 2025 porque cacharon a Dalilah Polanco diciendo una frase por la que al youtuber, aseguran, lo habrían criticado.

La frase de Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025 por la que la comparan con Adrián Marcelo

La tensión en La Casa de los Famosos México 2025 estuvo presente cuando ambos cuartos quedaron nominados, con excepción de Mar Contreras que tuvo pase directo a la final.

Tras ello vino la última cena de nominados y a pesar de que la situación se puso incómoda, Dalilah Polanco mostró su sentido del humor con Shiky, pero a fans de Adrián Marcelo no les pareció.

El cuestionamiento de una conductora a un integrante de La Casa de los Famosos México 2025 como pasó con Odalys Ramírez y Adrián Marcelo no se ha vuelto a repetir, aunque los fans del youtuber lo ven injusto.

Y es que las cámaras de La Casa de los Famosos México 2025 captaron el momento en que Dalilah Polanco dijo una frase con humor que algunos califican como negro, pero no la están ‘lichando’ como a Adrián Marcelo.

Esto debido a que Dalilah Polanco le dijo a Shiky que debía entregar el sacapuntas [de su maquillaje] en el confesionario lo que desató la duda del motivo.

Fue así que Shiky llamó “loca” a la comediante para llevarla a decir que seguramente la producción pensaría que puede cortar las venas de los integrantes mientras duermen.

“Yo creo que saben que algo puedo hacer y voy a empezar a cortarles las venas en las noches (...) y mira, sin sueño, sin ruido, sin nada, jajaja”. Dalilah Polanco, actriz.

los mismos perfiles que justifican esto como humor negro pedían a gritos la salida de tierra y sobre todo Adrián Marcelo por sus comentarios desatinados



Que señora tan nefasta y oscura#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/uidvo9ttja — meme 🪼 (@guillerabbit) September 25, 2025

Ante ello, fans de Adrián Marcelo salieron a quejarse en La Casa de los Famosos México 2025, asegurando que si el youtuber hubiera lanzado un comentario así lo estarían ‘linchando’ por su humor negro.

“Adrian Marcelo dijo que quería lanzar a Briggite aceite Dalilah dijo que quiere cortar las venas a sus compañeros con un sacapuntas A uno lo tacharon de trastornado y a la otra le aplauden su “comedia”. Que público tan doble moral (Sic)”. Usuario de X.

Usuario compara a Dalilah Polanco con Adrián Marcelo. (Usuario de Twitter)

Asimismo, otros están asegurando que Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025 es una combinación entre Mariana Echeverría, Bárbara Torres y Adrián Marcelo.

“Dalila es una combinación de Mariana echeverria , barbara y adrian marcelo (Sic)”. Usuario de X.

Usuario compara a Dalilah Polanco con Adrián Marcelo. (Usuario de Twitter)

