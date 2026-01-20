Eugenio Derbez habla de la “cultura de la cancelación” en el humor y asegura que lo ‘políticamente correcto’ pone en riesgo la comedia.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Eugenio Derbez habló de cómo la evolución de la comedia se ha visto comprometida por las funas en redes sociales.

Eugenio Derbez arremete contra la “cultura de la cancelación” en la comedia

La evolución social ha permitido que las nuevas generaciones cuestionen el ‘humor negro’ y determine el punto donde la comedia se convierte en una agresión, pero Eugenio Derbez lo ve como “censura”.

Eugenio Derbez asegura que la “cultura de la cancelación” pone en riesgo la comedia, pues hay temas de los cuales ya no se pueden “hacer chistes”.

“Es una tristeza que el día de mañana para contar un chiste se tenga que ir a un sótano, con una clave para ir a escuchar chistes como los de antes” Eugenio Derbez

Eugenio Derbez, actor. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

El actor y comediante cree que la cancelación podría ser un tipo de censura que llevará a la comedia a su extinción o a que sea reprimida, al punto que se tendrá que dar shows de humor en lugares clandestinos.

“Ahora todo es políticamente incorrecto”, dijo Eugenio Derbez, quien dice que los comediantes ya no pueden hacer comedia sin que sean tachados de irrespetuosos.

Eugenio Derbez (Eugenio Derbez Instagram @ederbez)

Eugenio Derbez recuerda todas la veces que lo han “cancelado”

La opiniones de Eugenio Derbez han sido duramente criticadas, pero el actor ya se acostumbró a ser señalado por el público.

“Le estaba contando a Adal de las primeras veces que me fundaron y no podía creer” Eugenio Derbez

Eugenio Derbez cree que “ya no se puede decir nada, porque la gente se ofende”, aunque varias de sus opiniones han sido cuestionadas por las personas.

El actor cree que se han descontextualizado sus palabras, por lo que se ha enfrentado a duras cancelaciones en redes sociales.

Desde hace varios años, Eugenio Derbez ha sido criticado por algunas de sus posturas.

Actualmente, Eugenio Derbez se encuentra promocionando su nuevo programa en Amazon Prime Video, LOL: Buscando talento.

Eugenio Derbez explicó que este nuevo programa se dedicó a buscar a los mejores comediantes de México y el ganador, podrá participar en la siguiente temporada de LOL.