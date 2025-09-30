Dalilah Polanco -de 53 años de edad- tuvo un momento de sinceridad cuando recordó la infidelidad de una de sus ex parejas.

De acuerdo con la actriz, esta acción le rompió el corazón, pues todo dentro del noviazgo iba perfecto para ella.

Dalilah Polanco confrontó a su ex por sospechas de infidelidad

Fue en la dinámica de El triángulo de las verdades, en La Casa de los Famosos México 2025, que Dalilah Polanco habló de cuando le fueron infiel.

La actriz recordó muchos de los detalles, pero en especial aquellos que la hicieron sospechar de que su novio estaba viendo a alguien más.

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Dalilah Polanco relató que todo comenzó un día que “vio algo que no la hizo feliz”, lo que la llevó a cuestionar por primera vez a su pareja.

El susodicho dio una respuesta negativa y aseguró que todo iba bien.

Sin embargo, a los pocos días, la actriz recibió la llamada de una amiga, quien le dijo que su novio estaba en un evento acompañado de otra mujer.

Dalilah Polanco dejó pasar el incidente debido a que él le había contado qué fue lo que pasó, asegurándole de nueva cuenta que “no era nada”.

Pasaron los meses y la actriz comenzó a ser bombardeada con todo tipo de detalles tiernos y románticos por parte de su novio.

Situación que, de nueva cuenta, la hizo querer encararlo en cuando a una posible infidelidad; él le negó todo.

Dalilah Polanco, actriz. (@PolancoDalilah / Facebook)

Dalilah Polanco confirmó infidelidad gracias a unas fotos

Tras la última confrontación, volvieron a pasar meses y Dalilah Polanco recibió la llamada de una revista de espectáculos.

Al otro lado de la línea le preguntaron su opinión por unas fotos en las que su novio fue captado en compañía de la mujer que ya sospechaba.

Al respecto, Dalilah Polanco dijo no saber nada y colgó el teléfono, pero de inmediato le marcó a una amiga.

Juntas fueron a un puesto de revistas a buscar la exclusiva con las fotografías, viendo que, efectivamente, se trataba de su novio.

“En ese momento se me rompió el corazón”, admitió Dalilah Polanco.

Quien en ese entonces regresó a la casa que compartían, empacó sus cosas y dejó la revista sobre la cama.